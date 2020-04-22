【林鄭換閣】壽星公楊偉雄生日離任：無怨無悔　劉江華盼疫後齊心

行政長官林鄭月娥今日（22日）宣布大換班，除了政制及內地事務局局長聶德權平調公務員事務局局長外，創新及科技局局長楊偉雄、民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔、公務員事務局局長羅智光同日離開政府，無得留下。 四人透過政府新聞處發表離任感言。今日是楊偉雄65歲生日，他表示離任後展開人生新一頁，他尊重行政長官的決定，「樂意離任」、「無怨無悔」。將於本月24日70歲生日的劉怡翔則說：「萬事都有定期，在年屆70之齡離任，是難忘的里程碑」。 至於劉江華的離任感言較為平實，「現時離任也是適當時候。盼望香港能夠盡快戰勝疫情，往後大家可以齊心」。

楊偉雄：尊重行政長官決定

創新及科技局局長楊偉雄表示，今日剛滿65歲，離任後展開人生新一頁，會繼續為香港以至國家的創科發展貢獻力量。「我尊重行政長官的決定，樂意離任。對於加入問責團隊，出任創新及科技局局長，我無怨無悔。」

他續說，在任期間，致力推動創科發展，力求突破，在團隊共同努力下，促成港深合作發展落馬洲河套地區港深創新及科技園及科研資金「過河」，亦喜見香港創科生態環境明顯有所改善。



民政事務局局長劉江華表示，於2012年12月出任政制及內地事務局副局長，並於2015年7月開始擔任局長崗位。指現時離任也是適當時候，「盼望香港能夠盡快戰勝疫情，往後大家可以齊心，振興香港。」他指接任的徐英偉更為年輕，具備領導能力、為人積極正面，必會勝任新崗位。

羅智光（左上）、楊偉雄（右上）、劉江華（左下）、劉怡翔（右下）分別發表離任聲明。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，他於2014年1月加入財經事務及庫務局為副局長，並在2017年7月1日開始擔任局長，40年以來一直有機會服務市民是我最感光榮的事，萬事都有定期，在年屆70之齡離任，是難忘的里程碑。

他續說，能夠在任內推動財經事務及庫務局的不同政策發展，有賴行政長官、財政司司長、問責團隊同僚、金融監管機構、公務員同事，特別是局內的隊友，以及立法會和市場許多人士的支持和幫助，並祝接任的許正宇一切順利，為財經事務及庫務局帶來新氣象。

羅智光：竭力捍衛公務員隊伍的核心價值

公務員事務局局長羅智光亦指，非常榮幸過去近3年出任公務員事務局局長，有機會與優秀政府同事並肩作戰，竭力捍衛公務員隊伍的核心價值，並且克服各種挑戰，努力在公務員薪酬和福利政策上，制訂各項惠及公務員的措施。他說，市民大眾對政府的期望與日俱增，公務員隊伍將會繼續面對不同的挑戰，新任局長聶德權任重道遠，希望公務員同事全力支持他的工作。

楊偉雄。（資料圖片）

楊偉雄聲明全文：

我尊重行政長官的決定，樂意離任。對於加入問責團隊，出任創新及科技局局長，我無怨無悔。



我在任期間，致力推動創科發展，力求突破，在團隊共同努力下，促成港深合作發展落馬洲河套地區港深創新及科技園及科研資金「過河」，亦喜見香港創科生態環境明顯有所改善。



今日我剛滿65歲，離任後展開人生新一頁，會繼續為香港以至國家的創科發展貢獻力量。我感謝這數年間同事、業界持份者及傳媒朋友的支持。

劉江華。（資料圖片）

劉江華聲明全文：

我於二○一二年十二月出任政制及內地事務局副局長，及後於二○一五年七月開始擔任民政事務局局長的崗位。加入特區政府成為問責官員，在不同範疇，服務香港市民，現時離任也是適當時候。新任的民政事務局局長徐英偉，更為年輕，具備領導能力、為人積極正面，必會勝任新崗位。

我要感謝行政長官、同僚以及政府內的同事多年來與我並肩同行，我亦要感謝各持份者給我的支持和鼓勵，推動各項政策範疇的發展。

盼望香港能夠盡快戰勝疫情，往後大家可以齊心，振興香港。

劉怡翔。（資料圖片）

劉怡翔聲明全文：

我一九七九年加入香港政府，其後在香港金融管理局和香港按揭證券有限公司出任不同崗位至二零一二年年底，二零一四年一月加入財經事務及庫務局為副局長，並在二零一七年七月一日開始擔任財經事務及庫務局局長。四十年以來一直有機會服務市民，是我最感光榮的事。萬事都有定期，而我在年屆七十之齡離任，是難忘的里程碑。

我能夠在任內推動財經事務及庫務局的不同政策發展，有賴行政長官、財政司司長、問責團隊同僚、金融監管機構、公務員同事，特別是我在財經事務及庫務局的隊友，以及立法會和市場許多人士的支持和幫助。

行政長官已選擇我的替任人選，我祝Chris（許正宇）一切順利，為財經事務及庫務局帶來新氣象，我相信局內的同事會同樣地支持他的工作。

羅智光。（資料圖片）

羅智光聲明全文：

我非常榮幸過去近三年出任公務員事務局局長，讓我有機會與優秀政府同事並肩作戰，竭力捍衛公務員隊伍的核心價值，並且克服各種挑戰，努力在公務員薪酬和福利政策上，制訂各項惠及公務員的措施，特別是開設公務員中醫診所和將需扣減的遞增薪額開支封頂。公務員學院的規劃和紀律部隊職系架構檢討亦正在如火如荼地進行。



我要藉此機會衷心感謝每一位緊守崗位、默默耕耘的公務員同事，和所有一直支持公務員隊伍的人士和持份者。



市民大眾對政府的期望與日俱增，公務員隊伍將會繼續面對不同的挑戰。新任局長任重道遠，希望公務員同事全力支持他的工作。