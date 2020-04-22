【林鄭換閣】聶德權調任「整頓」公務員？　林鄭：非履行什麼任務

行政長官林鄭月娥大動作撤換內閤，其中近日在「風眼」中的聶德權，接替羅智光掌管公務員事務局。林鄭月娥今日(22日)在公布人事任命記者會中，被問到由聶德權出任公務員事務局局長，是否要「整頓」公務員系統，林鄭指公務員對國情認知、國際認識等方面，均有改善空間，不存在履行什麼任務。

5名新局長會見傳媒。（張浩維攝）

林鄭月娥指稱，政府擁有很龐大大、優秀的公務員團隊，「當然什麼工作也可能有改善空間」。聶德權由政制及內地事務局長，調任公務員事務局長，林鄭強調不存在有什麼特別企圖，稱聶德權作為資深政務同事，應很熟悉公務員團隊，相信在他帶領下，可以與公務員同心同德，配合政府各方面工作，而非要他履行什麼特別任務。



曾國衞接掌政制及內地事務局，為首次有紀律部隊首長，擔任政制及內地事務局長。林鄭稱凡事總有第一次，認為不應該受制於過去的傳統，重點是要找對的人，強調政府選人一直都是用人唯才，曾國衞擁有所需要的視野、經驗和歷練。

她又主動回應有關「文官武官」的說法，指過去也有政務職系官員成為紀律部隊首長，如入境處、海關，因此政府選人都是用人唯才，最佳的人選就會出任。至於中央是否不滿政務官，她指沒有這情況，歡迎見到更多資深、有承擔的政務官員加入問責團隊。

林鄭月娥表示，無論任何一屆政府對官員要求都是一樣，均要宣誓及效忠特區及擁護《基本法》，要深刻認識「一國兩制」，貫徹落實《基本法》，強調對新任命官員無分別要求，惟要「加把勁」，因為他們餘下任期不長，面對很多困難，須立即進入規劃籌謀及執行階段。

林鄭並希望新班子可以在疫情後，盡快振興本港經濟，帶領香港向前看。