政壇諸事町｜徐英偉被「野生捕獲」：回民政大家庭感開心

國務院宣布，任命政制及內地事務局局長聶德權為公務員事務局局長、勞工及福利局副局長徐英偉為民政事務局局長、入境處處長曾國衞為政制及內地事務局局長、金融發展局行政總監許正宇為財經事務及庫務局局長、機電工程署署長薛永恒為創新及科技局局長。 行政長官林鄭月娥今（22日）率領五位新官員會見記者，記者會完結後，記者隨即在中信橋「野生捕獲」新上任的民政事務局局長徐英偉與政治助理午飯。徐英偉稱加入政府12年，對於能夠返回民政大家庭感開心，強調未來仍有不少功夫要做，「疫情下先做抗疫，但係抗疫之後嘅事情都要考慮」，重申會繼續和各界緊密聯繫。

新上任的民政事務局局長徐英偉稱加入政府12年，對於能夠返回民政大家庭感開心，強調未來仍有不少功夫要做，「疫情下先做抗疫，但係抗疫之後嘅事情都要考慮」，重申會繼續和各界緊密聯繫。（羅家晴攝）

民政事務局早前決定削減本財政年度的區議會撥款，稱預留作防疫抗疫工作之用，平均削減2.6%社區參與計劃撥款。徐英偉稱有留意相關情況，「其實係區議會嘅撥款裏面，喺唔同嘅情況，係會有加加減減」，他強調局方不是取走撥款，而是用在社區抗疫。

徐英偉又指，區議會是民政局在地區合作重要夥伴，又指有部分區議會主席和副主席都有發短訊與他聯絡，他希望未來可以多溝通和聯繫。

被問到區議會早前曾岀現DQ事件，徐英偉稱由政制局負責。他強調民政工作不少都是民生項目，而民生項目都沒分政黨背景，在疫情之下大家都要同心抗疫。他又指，政府都有角色，「我哋都需要行多步，做多啲」，執行政策時要多點逆向思維，未來日子期待與各界加強工作。