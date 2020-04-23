【林鄭換閣】入境處變高官搖籃　蔡子強：反映北京對港路線更強硬

行政長官林鄭月娥一次過更換5名內閣，其中新任創新及科技局局長薛永恒，是繼運輸及房屋局長陳帆後，第二名出身機電工程署的問責官員；原為入境事務處處長的曾國衞，更是首次有紀律部隊首長「轉跑道」擔任政制及內地事務局長。 值得留意，入境處可說是問責高官搖籃，回歸後歷任入境處處長之中，3人曾擔任過保安局局長，2人分別擔任廉政專員及特首辦主任。 中大政治及行政學系高級講師蔡子強指出，連同今日曾國衞的任命，「北京好明顯對入境處出身之人特別信任」，委以重任，又認為從今次的任命，可以看出中央對香港的路線將會更強硬。

回歸後歷任入境處處長，在曾國衞之前，包括葉劉淑儀、李少光、黎棟國、白韞六及陳國基，均在卸任後官運高陞，三任保安局局長都是出身自入境處，除特首辦主任一職外，均需由中央任命。（HK01製圖）

回歸後，連同曾國衞，入境處先後有6人擔任處長一職，無巧不成話，各人卸任後於仕途上均更上一層樓。其中葉劉淑儀為回歸後首任入境處處長，亦是歷來首位執掌紀律部隊的女性。葉劉於1998年接替提早退休的黎慶寧為保安局局長，雖然最終因為推銷《23條》立法引發社會風波而辭職，惟她與女兒赴美深造後，轉戰立法會，現為立法會議員及行會成員。

李少光兩度接捧葉劉職位

李少光於1998年獲委任為入境處處長，接替葉劉淑儀；隨後於2002年獲委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員；到2003年，李少光接替辭職的葉劉淑儀出任保安局局長。

黎棟國是回歸後，第三任入境處處長，他於2009年被委任做保安局副局長，再於2012年接替李少光擔任保安局局長。而繼任的白韞六，亦於2012年獲國務院任命為廉政專員至今。

至於陳國基則於2011年出任入境處處長，並於2016年退休，由曾國衞接任。陳國基於2017年出任特首辦主任至今。到特首林鄭月娥今日公布，曾國衞接替政制及內地事務局局長一職，歷任入境處處長均前途光明。

原為入境事務處處長的曾國衞，是首次有紀律部隊首長，擔任政制及內地事務局長。

曾國衞3月接受《紫荊》訪問。（《紫荊》片段截圖）

入境事務處為香港特別行政區保安局轄下的紀律部隊之一，負責出入境事務，因此入境處長期與內地部門、公安合作，高層更掌握不少內地官員的敏感資料，故須要是中央非常信任的人來「把關」。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強未肯揣測箇中因由，但不諱言北京好明顯對入境處「特別信任、特別有淵源」，從歷任入境處長均不乏出任政府敏感部門，如保安局、廉政公署等，可見一斑。

曾國衛出任入境處處長期間，曾發生多名外國人被拒入境風波，當中包拒絕延續《金融時報》亞洲新聞編輯兼香港外國記者會副主席馬凱的工作簽證；六四學運領袖封從德及周鋒鎖去年被拒入境等。蔡子強表示，從今次曾國衞的任命，可以看出中央對香港的路線將會更強硬，「揸得更緊」。

蔡子強表示，從今次曾國衞的任命，可以看出中央對香港的路線將會更強硬，「揸得更緊」。(資料圖片)

至於「文官武官」的說法，蔡子強指出，早在陳國基擔任特首辦主任，「文官、武官」的界限早已跨越了，今次曾國衞出任制及內地事務局長為又一典型例子。