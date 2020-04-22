【林鄭換閣】許正宇辭民建聯常委不退黨　李慧琼冀貼地與業界溝通

政府公布5個局長換人，原是金發局行政總監、民降聯常委的許正宇，接替劉怡翔出任財經事務及庫務局局長。 民建聯主席李慧琼表示，許正宇今（22日）已提出辭去民建聯常委職務，但保留黨員身份。李慧琼形容，自己在黨務方面失去一位伙伴，又指香港非常缺乏政治人才，希望許正宇可以利他在民建聯的經驗，「貼地」和業界溝通。

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民政事務局局長連續兩任局長劉江華、徐英偉均出身民建聯，李慧琼指，政黨作為香港的主要參政團體，過去也有不同政治人才，未來政府推出的政策如有不足亦會反對，她看不到今次官員調動會如何影響政黨和政府關係，「事實上我們過去提的很多意見政府都沒有採納。」

財經事務及庫務局局長許正宇。（張浩維攝）

原為入境處處長的曾國衞接替聶德權出任政制及內地事務局局長，李慧琼指，曾國衞重中之重工作是做好九月立法會選舉，包括確保暴力事件不能影響選舉公平公正性，以及促請落實政黨多次要求的電子派票及投票。

對於聶德權平調往公務員事務局，李慧琼期望他帶領改革公務員制度，「過去市民會覺得公務員少做少錯、唔做唔錯，聶局長要檢討公務員制度如何更適應社會需要。」民建聯副主席周浩鼎呼籲聶德權敦促公務員團隊嚴守紀律，因過去有部份公務員參與違法抗爭。

李慧琼表示，政黨過去經常批評政府政策離地，認為未來官員應放下身段，更加貼地制定政策，在艱難時期帶領香港重振經濟。她指過去一年有很多市民表達了對政府不滿，社會非常繃緊，希望隨官員的變動讓大家看到有新景象。