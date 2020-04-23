林鄭換閣│聶德權否認有政治任務　公務員須全力支持特首施政　

國務院昨日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命聶德權為公務員事務局局長。不過根據政府的文件指出，公務員事務局局長需從在職公務員中挑選，惟聶德權在2017年已離任公務員，過去3年擔任政治委任官員。 聶德權回應時指，制度的精神是希望相關人士對公務員的制度、系統和運作有充分理解，以致能夠表達公務員的關注和利益，強調自己在公務員系統有一定浸淫。

聶德權又指，他加入政府已經31年，過去擔任15個不同範疇的崗位。他又提及自己在2017年離開公務員，過去三年作為政治委任官員，但仍然與公務員同事有緊密合作，他更指過去三年工作令他明白公務員和政治委任官員如何各司其職，以致政府發揮更大的作用。

被問到聶德權上場後，會否整頓公務員，如收窄公務員的集會自由等，聶德權表示，作為公務員事務局局長，有責任帶領團隊服務市民，強調當中要有制度和管理。

公務員須全力支持特首施政 ​

聶德權又指，香港是自由社會，受到《基本法》的保障，市民一直都有表達意見和集會自由，但若有公務員參與非法活動或集會，將按制度秉公辦理。他又提及政治中立的規定，是指公務員要全力支持行政長官和特區政府的施政，個人的政治理念不可以影響執行有關職務，或令人覺得有利益衝突。