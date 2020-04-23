政壇諸事町│副局長廖振新立法會「採礦」　徐英偉又被記者考起

立法會大會今日（23日）續會，多名問責官員都有出席會議，五名新上任局長亦趁機會回答傳媒提問。 其中，新上場的民政事務局局長徐英偉見傳媒時，發生了一個小插曲，有記者考考他知否《基本法》共有多少條文？但徐英偉卻未有回答，事隔3年後再次被記者「考起」。 另一官員、較少人認識的發展局副局長廖振新，今日亦有出席會議，卻被拍得「驚人」一幕，就是在會議期間，他忽然除下口罩，將左手尾指插入鼻中疑似「採礦」，似乎沒有留意到會被拍得這個畫面。

在徐英偉見傳媒時，有記者考考他知否《基本法》共有多少條文？但他卻未有回答，事隔3年後再次被記者「考起」。（盧翊銘攝）

廖振新不懂操控電腦屏幕

除了豪放「採礦」外，廖振新今早亦被傳媒拍得疑似不懂開電腦，更一度疑似誤會枱上電腦是輕觸式屏幕（Touchscreen），不斷用手指在屏幕上「左篤右篤」，就算發現電腦完全無反應，也不察覺有問題，似乎他較少出席立法會會議，以致出現這個「蝦碌」情況。

另外，新晉民政事務局局長徐英偉見記者時，在記者問及區議員服務問題時，同時問他，由於特首林鄭月娥昨日提及，希望新任官員能夠掌握《基本法》，故特別考考他知否《基本法》共有多少條文？但徐英偉只答了關於區議員服務的問題，未有回答《基本法》共有多少條文便想離開。記者最後再追問，「係咪唔清楚有幾多條？」他未有理會便轉身離開。

徐英偉過去亦曾被記者提問考起，他在2017年新上任勞工及福利局副局長時，有記者問他是否知道現時最低工資及三人家庭綜援助金額，徐英偉當時回應指自己上任只有短短幾小時，有關政策的細節需要未來透過多與持份者接觸。