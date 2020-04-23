有區議員拒服務支持23條立法者　徐英偉：服務市民不能揀擇

民政事務局局長徐英偉上任後首次出席立法會會議。徐英偉會見傳媒時表示，區議會是地區行政的重要伙伴，期待與區議會和議員多交流多接觸，他稱有個別議員聯絡希望見面，他會陸續安排。 對有民主派區議員表明拒絕服務支持《基本法》23條立法的市民，徐英偉表示，區議會地區工作無分背景，但強調區議會運作要根據區議會條件限制，服務市民不能「揀擇」，亦不可能要求民政事務總署的公務員作違法服務。

對於民政事務局早前決定削減本財政年度的區議會撥款，徐英偉稱預留作防疫抗疫工作之用，徐英偉稱「加加減減」的情況過往都有出現，強調不是「拎走咗(撥款)」，同樣會用在社區其他地方。

被問到有報道指，徐英偉妻子將物業業權轉售給丈夫，繼而以首置身分購入另一物業，徐英偉僅稱，依足政府指引處理投資買賣。對於有否與民政局前局長劉江華聯絡，徐英偉稱與劉江華關係密切，過去幾日都有碰面，又指相信未來有機會合作。

再次被記者「考起」

在徐英偉見記者時，出現一個小插曲。在記者問區議員服務問題時，同時問他，由於特首林鄭月娥昨日提及，希望新任官員能夠掌握《基本法》，故特別考考他知否《基本法》共有多少條文？但徐英偉只答了關於區議員服務的問題，未有回答《基本法》共有多少條文便想離開。記者見狀追問，「係咪唔清楚有幾多條？」他未有理會便轉身離開。

徐英偉過去亦曾被記者提問考起，他在2017年新上任勞工及福利局副局長時，有記者問他是否知道現時最低工資及三人家庭綜援助金額，徐英偉當時回應指自己上任只有短短幾小時，有關政策的細節需要未來透過多與持份者接觸。