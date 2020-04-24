新冠肺炎｜張宇人籲業主減租一半為期6個月：我哋執晒大家攬炒

撰文：鄭榕笛
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新冠病毒引起的肺炎疫情持續，政府決定延長限聚令等措施至5月7日。酒吧在措施下要繼續停業，而餐廳則要按第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，維持每枱最多4名食客、枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排、以及要量體溫等。
飲食界立法會議員張宇人出席電台節目時形容「死得人」，不少餐飲業主在之前5月7日前需支付員工薪酬及交租，經營相當困難。他指自己去年八、九月開始呼籲業主減租，當時支持者甚少。及至二月時大部份業主都支持減租。張預計未來半年經濟都未能復甦，希望業主可寬免租戶一半租金，為期半年。並容許租戶六個月後以分期形象償還租金。他稱有業主願意減租七成，「不過佢唔肯開名，驚俾同業鬧，可見唔係無人肯」。又苦勸業主若然不願幫助租戶渡過難關，「到我哋執到十室九空，咁咪大家攬炒」。
疫情之後，街坊少堂食，餐廳決定轉攻外賣求生。（羅君豪攝）
張宇人表示，近來正遊說政府仿效新加坡做法，修訂《預防及控制疾病條例》(第599章)，容許因疫情導致財困的餐館和其他商業租戶可暫時擱置租金合約義務，若然租戶無法支付租金，業主不可封舖;以及豁免工程界因疫情影響延誤工期而要支付的賠償金。張指不排除自由黨會在下一屆立法會會期就相關內容提私人草案。
政府推出第二輪防疫抗疫基金繼續支援飲食業界，業界在首輪資助申請期截止翌日，即5月5日可以申請第二輪資助。張宇人預料最快在申請後10日內可以收到款項。