新冠肺炎｜張宇人籲業主減租一半為期6個月：我哋執晒大家攬炒

新冠病毒引起的肺炎疫情持續，政府決定延長限聚令等措施至5月7日。酒吧在措施下要繼續停業，而餐廳則要按第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，維持每枱最多4名食客、枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排、以及要量體溫等。

飲食界立法會議員張宇人出席電台節目時形容「死得人」，不少餐飲業主在之前5月7日前需支付員工薪酬及交租，經營相當困難。他指自己去年八、九月開始呼籲業主減租，當時支持者甚少。及至二月時大部份業主都支持減租。張預計未來半年經濟都未能復甦，希望業主可寬免租戶一半租金，為期半年。並容許租戶六個月後以分期形象償還租金。他稱有業主願意減租七成，「不過佢唔肯開名，驚俾同業鬧，可見唔係無人肯」。又苦勸業主若然不願幫助租戶渡過難關，「到我哋執到十室九空，咁咪大家攬炒」。