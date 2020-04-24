市民賣《蘋果》頭版廣告支持郭榮鏗　梁振英連發兩貼文斥「反智」

近日面臨經營困難的香港《蘋果日報》今日(24日)頭版刊登一則全頁廣告，以「反對黨委治港」、「支持郭榮鏗議員」為題，指中央公然違反《基本法》22條，並讚揚郭榮鏗堅守議事規則，捍衛香港自由民主法治。 不時監測有沒有廣告商於《蘋果日報》刊登全版廣告的前特首梁振英，早上在一小時內連續在個人Facebook發兩次貼文批評泛民議員，斥該則支持郭榮鏗的廣告反智，指立法機關選內務委員會主席拉布六個月，「用這種凟職行為說成是自由民主法治的體現，是反智的。」

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梁振英又重申，香港實行的是中央授予的高度自治，不是完全自治，立法會被惡意癱瘓這個問題特區政府解決不了，到最後就要中央出手。又批評泛民「不知好歹」，把外國勢力引人香港政治，「郭榮鏗一年就跑了四次美國，進而公開針對內地同胞，導致香港亂象頻盈、敗象不絕、內地人民罵聲四起。」認為在這情況下即使中央繼續啞忍，內地人民也不會同意。

國務院港澳辦連日來多次點名炮轟公民黨郭榮鏗，指其在立法會內務內會容許泛民議員拉布是「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當」，質疑他是否擁護《基本法》，更指立法會議員如果違反誓言，就必須承擔相應的法律責任。政界相信如內會僵局持續，郭榮鏗被港府出手「DQ」機會甚高。

香港《蘋果日報》的頭版廣告內容除了支持郭榮鏗外，又呼籲市民支持和訂閱《蘋果日報》，指如果沒有《蘋果日報》，「這樣的抗議聲明就連刊出的地方也沒有」。廣告下款署名為「一班夾錢登頭版廣告的香港市民」。公民黨多名議員都在facebook上載該則廣告，感謝港人支持。郭榮鏗則留言表示「收到大家的支持」籲香港人「不放棄，加油」。