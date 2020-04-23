【政圈風聲】泛民憂中央月底出手DQ郭榮鏗　明日內會成關鍵　

港澳辦和中聯辦近日連環發炮，批評主持立法會內務委員會主席選舉的公民黨郭榮鏗惡意拖延，又指他「蓄意違背誓言，嚴重濫權行為，涉嫌公職人員行為失當」，更質疑他是否擁護《基本法》，引述2016年人大就《基本法》 104條的釋法内容指，「若立法會議員違反誓言，就必須承擔相應法律責任」。 事件連日來發酵，政圈猜測若本周五内會郭榮經仍未能選出主席，中央將會「出手」。有泛民坦言，中央近日態度強硬，擔心或會在月底的人大會議作出DQ郭榮鏗的決定，再交由立法會主席梁君彥處理其議席。建制中人則指，現時立法會處理其議席應需通過彈劾，但認為可循法院提告，情況如當年「梁游案」一樣。

郭榮鏗主持內會選主席程序，近日成為政治風眼。（資料圖片）

民主派議員在前日記者會上表現感觸，郭榮鏗提及，「（中央）要DQ我嘅字已寫在牆上，如果可以為香港人爭取民主、自由而被DQ，呢個係我一生嘅光榮」，而立法會議員毛孟靜聞言更落淚。有泛民中人表示，當日召開記者會前眾人曾碰面，傳出中央或會「出手」DQ郭榮鏗說法，其憂慮中央會在月底的全國人大常委會上討論DQ郭事宜，及後再交付大主席梁君彥處理。

建制料有兩種做法 或重演DQ梁、游事件

對於局勢未來走向，有建制派立法會議員認為，「一係用劉健儀的建議或是彈劾......一係用梁振英的做法」。所謂劉健儀的建議，是指自由黨榮譽主席、曾任立法會內務委員會主席的劉健儀提過，現任內會主席仍處內會主席任期，而選舉主席只是其中一項程序，李慧琼仍可運用內會主席的權力，調動內會議程，先處理內會其他事項。不過，建制派立法會議員指出，立法會處理議席問題理應經過彈効程序。

2016年10月12日，香港青年新政立法會議員梁頌恒及游蕙禎引發一場宣誓風波。（資料圖片）

至於梁振英做法，則是指梁、游事件。2016年青年新政成員梁頌恆和游蕙禎宣誓就任時作出被指未乎合誓言的行為，被裁定宣誓無效，雖然立法會主席梁君彥曾准二人再宣誓，但前特首梁振英及律政司出手向高等法院提司法覆核交法庭決定，期間更出現人大釋法，最終法庭裁定游梁兩人宣誓無效。換言之跟據關做法，政府可入稟控告郭榮鏗違反《基本法》 104條，如時任特首梁振英及時任律政司司長袁國強針對青年新政梁頌恆和游蕙禎宜誓申請司法覆核。

不過亦有建制中人認為，即或中央對今次事件感憤怒，人大未必會直接干預事件，只負責整體政策方向，具體執行應由港府決定。建制中人解釋，在中國體制下人大在的責任只是制定政策框架，如何執行一向由地方政府決定。他又直斥現時郭榮鏗的做法離譜，「不應再用《基本法》狡辯」。