立法會︳李慧琼：不會退選內會主席　促主持人盡快進入選舉程序

最後更新日期：
立法會原內務委員會主席李慧琼，趁今日(24日)內會舉行第16次會前表示，今日內會唯一議程是選出內會正、副主席，她希望主持人能夠履行工作，盡快進行選舉主席程序。對於內會長期仍未選出內會主席，李慧琼稱一直與立法會主席梁君彥和政務司司長張建宗溝通，亦得知梁君彥就內會情況尋求外界法律意見，但暫時未有最新進度和情況。
被問到會否退選，以負責選舉主席工作？李慧琼稱，要致力維護公平、公正的選舉，任何人用任何手法和手段逼使另一候選人退出，都是不公義亦可能違法，故她強調不會退選。
李慧琼又指，大家知道立法會有兩大陣營，而她亦獲得其盟友支持出選，若她貿然退選，有可能令另一陣營當選並達致其政治目的，相信她的盟友和支持者不會接受，相信議會亦未必能暢順運作。
李慧琼表明不會退選內會主席。(盧翊銘攝)
被問到今日的內會是否郭榮鏗的最後機會，若他未能選出主席，中央將會出手？李慧琼表示，大家都看到這個情況一直持續，故今日會議的議程只有選舉，強調最實際是主持人馬上進入選舉程序。
李慧琼提及，直至昨日共接獲4封議員就內會未能順利選出主席的來信，同時亦接獲過千封市民來信，表達對內會情況的關注。她稱由於來信較多，故來信的建議仍在研究當中，稍後再向大家說明。