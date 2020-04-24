立法會︳李慧琼：不會退選內會主席　促主持人盡快進入選舉程序

立法會原內務委員會主席李慧琼，趁今日(24日)內會舉行第16次會前表示，今日內會唯一議程是選出內會正、副主席，她希望主持人能夠履行工作，盡快進行選舉主席程序。對於內會長期仍未選出內會主席，李慧琼稱一直與立法會主席梁君彥和政務司司長張建宗溝通，亦得知梁君彥就內會情況尋求外界法律意見，但暫時未有最新進度和情況。

被問到會否退選，以負責選舉主席工作？李慧琼稱，要致力維護公平、公正的選舉，任何人用任何手法和手段逼使另一候選人退出，都是不公義亦可能違法，故她強調不會退選。

李慧琼又指，大家知道立法會有兩大陣營，而她亦獲得其盟友支持出選，若她貿然退選，有可能令另一陣營當選並達致其政治目的，相信她的盟友和支持者不會接受，相信議會亦未必能暢順運作。