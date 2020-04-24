立法會︳郭榮鏗主持第16次內會　結束前仍未選出正、副主席

立法會內務委員會今(24日)下午2時半召開第16次半小時的會議，議程只有選舉內會正、副主席一項。港澳辦和中聯辦近日連環發炮批評主持內會的公民黨郭榮鏗惡意拖延，政圈猜測若今日内會郭榮鏗仍未能選出主席，中央將會「出手」DQ。郭榮鏗事前表示指不會因為任何傳聞而改變他主持內會的方式。 郭榮鏗在會議中繼續處理由泛民議員提出的動議辯論，多名建制派議均發言指郭無權處理與選主席無關的動議，但就有份投票否決該動議，建制派班長廖長江代表所有建制議員聲明投票不代表承認郭的主持權，而是要阻止其繼續拉布。結果第16次內會仍然未選出正副主席。

【14:45】會議開始約10分鐘，自由黨邵家輝詢問郭榮鏗，假如他完全不同意處理譚文豪的議案的程序是否應投票，郭回應指議員有權選擇讚成、反對或棄權，「呢個我唔能夠教你，或者你可以行出去」。郭隨後宣布由譚文豪發言，並進入投票程序。

譚文豪表示，建制派若不同意郭榮鏗有權處理其議案，大可以不投票，「你唔知點投時，打個電話俾中聯辦問一問應該點投?」

民建聯陳恒鑌舉手發言，強調自己認為郭榮鏗無權處理有關議案，但他會投票以阻止郭繼續拉布，「唔代表我認同你有呢個權力」。黃定光亦隨之「跟隊」，表示同意陳恒鑌的發言，要求記錄在案。

譚文豪指出，除了剛才發言的陳、黃二人，其他投票的建制議員同意主持人有權處理議案。結果建制派班長廖長江只得補充指，他代表所有建制議員聲言不承認郭的權力。

【14:30】會議一開始後，郭榮鏗要求議員就譚文豪提出的議案投票，多名建制議員踴躍提出規程問題，催促郭榮鏗直接進入選舉正、副主席程序。民建聯陳克勤、經民聯林健鋒、工聯會郭偉強先後發言，指郭榮鏗無權處理其他議案的動議，行為超越界線，促其盡快主持主席選舉。

譚文豪的議案要求和召立法會秘書長陳維安出席內委會會議，回應委員就容許警方込立法會大樓執行職務的問題。何君堯指該要求與以往泛民議員提出的要求大同小異，認為再召陳維安到會是徒勞無功，浪費時間。

民主派議員在前日記者會上表現感觸，郭榮鏗自言，「DQ嘅字已寫在牆上」，有泛民中人表示當日召開記者會前眾人曾碰面，傳出中央或會「出手」DQ郭榮鏗說法，其憂慮中央會在月底的全國人大常委會上討論DQ郭事宜，及後再交付大主席梁君彥處理。建制中人則指，現時立法會處理其議席應需通過彈劾，但認為可循法院提告，情況如當年「梁游案」一樣。