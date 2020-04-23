【拆局】李慧琼棄選難破內會困局　梁君彥勢須出手　建制研新法據

目前立法會內務委員會深陷政治風波，歷經半年都未能選出正副主席，主持程序的公民黨郭榮鏗，遭到港澳辦、中聯辦點名炮轟。惟上周五的內務委員會會議，仍然未能選出主席，郭榮鏗更揚言「想恐嚇我，慳啲」。明日（24日）將迎來第16次會議，如何打破困局成為關注點。 要打破困局，特首林鄭月娥已表明，事件應由立法會「自我糾正」。而立法會內，有人建議上個會期主席李慧琼放棄競逐連任，取代郭榮鏗主持選舉程序，不過，據悉建制派主流已認定此路不通，因一旦她退選，已報名的泛民候選人便可「乘虛而入」自動當選內會主席。至於李慧琼以現任主席身份，繼續主持內會會議，變相繞過選主席程序，翻查立法會法律顧問文件，列明選舉主席必定是會期內第一項議程，因此該「如意算盤」亦難以打響。 有建制派核心指，由立法會主席梁君彥「出手」介入現時的選舉，是最有可能、最有效的途徑，但需時較長，現時正尋求法律意見，目標在七月休會前突破僵局。

郭榮鏗近日被兩辦高調發炮批評。（資料圖片）

法律顧問文件：新會期議程應由新主席決定

近日「兩辦」公開發炮後，內會困局成為焦點，建制派亦不得不正視內會停擺問題，嘗試在議會層面「自我糾正」收拾殘局。最初，有建制派議員包括謝偉俊，提出不如上一個會期的主席李慧琼放棄連任，以代替郭榮鏗主持選主席程序。

不過，建制派消息指，有關建議根本行不通。因為目前建制派只有李慧琼一人參選主席，其餘22名參選人均是民主派，而提名期亦已過去，倘李慧琼退選，便極大機會由民主派人士當選主席，屆時民主派可「名正言順」拖慢會議，且佔據立法會代理主席（當立法會主席不在，內會主席暫代主持會議），情況更嚴重。

有指李慧琼可退選，重新開始提名階段，讓其他建制派補上參選。但據《內務守則》的正副主席選舉程序，目前暫時未有人提出充足依據可以這樣做。

有建制派核心直言，李慧琼不會貿然退選，事實上亦不可行，因建制派普遍認為「泛民逼走李慧琼並不道德」，「不應該在這個骨節眼退讓」，而最重要是由於選舉環節正在進行，若李退選，並不能保證她可接手主持，「分分鐘拱手相讓個主席位俾泛民」，所以退選此路不通。

那麼，自由黨榮譽主席、前內會主席劉健儀提出的方法，即李慧琼現時在職能上仍是內會主席，可利用此身份調動內會議程，先處理內會其他一般事項，又能否行得通？翻查立法會秘書處法律事務部去年10月的文件，該文件已清楚指出：「由於委員會主席選舉是各個委員會首項處理的事務，在此項事務完成並選出主席之前，委員會均不能處理其他事務。」這一點在內務委員會同樣適用。

文件進一步指出，新會期開始後舉行的內務委員會例會的議程，顯然是有待新當選的主席決定，而不是由「現任主席」決定。

文件補充，議事規則之所以訂明現任內會主席繼續在任至新會期的主席選出為止，相信是單純出於要有人負責控制選主席的會議，其職權亦僅限於主持選主席程序，以及「進行一些無須於內會會議上決定的一般行政事宜」，如指示內會秘書向委員發出文件等。

梁君彥成最大「希望」 消息：正尋求法律意見

因此有建制派核心指，目前最有機會打破困局的人是立法會主席梁君彥。惟梁究竟用甚麼手法來做，建制派仍需研究，例如是否可在外另聘法律顧問，徵詢法律意見，推翻現時法律顧問文件的觀點，這樣便可衝破眼前的「鳥籠」。