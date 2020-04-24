周浩鼎斥前公民黨法官不應審議政治案件　郭榮鏗批政治化司法機關

財委會今日（24日）召開會議，審議在司法機構開設5個常額職位，包括3個區域法院法官司法職位，以加強家事法庭的司法人手編制等項目。民建聯周浩鼎發言時，提出最近有報道指有常任裁判官是公民黨成員，並曾參選區議會並當選，質疑如果任命該人士，如何確保司法機關明確執行法官行為指引。 公民黨郭榮鏗反駁，早前上訴庭審議蒙面法是否合憲的案件中，其中一個法官都曾經是公民黨成員，但該法官依然審理該案，形容周的說法「荒謬、無知識」，又指如果有法官曾在選舉投票給郭，「是否不能做司法界人士？」他認為，不應指控或猜度法官的政治傾向，否則是政治化司法機關。 司法機構政務長劉嫣華女士回覆，法官會根據司法誓言進行工作，現時亦有既定機制避席。

周浩鼎認為如果法官有政治取態，不應審理與政治表態相關的案件，例如反修例運動的刑事案件。他也指出該名法官的理念，可能與「違法達義」的刑事犯案者理念一樣，如果審理類似案件，公眾會質疑其公信力及中立性，要求該名法官不能審相關案件。

楊岳橋：幾時輪到你管司法機構點做嘢？

何君堯則要求郭澄清，三位上訴庭的法官那一位是前公民黨成員，但郭拒絕。周浩鼎則斥責郭「唔可以再代表法律界，自己睇下法官行為指引」，並補充該裁判官是以公民黨名義參選，曾作出政治表達，不適合審理相關案件。而未來牽涉反修例運動的案件，包含了「違法達義」的政治取態，故此要求該法官不能審議這些案件。周又批評公民黨「推倒香港法治」，又稱郭是否想「公民黨所有人都可以做法官」，然後作出偏頗裁決。

楊岳橋斥責周浩鼎「點揀官要你批准？都要問過你？」，表示司法機構的決定不輪到周指指點點。（梁鵬威攝）

楊岳橋則指，周浩鼎「私通梁振英」，斥責他「幾時輪到你管司法機構點做嘢，派咩官審咩案？」，認為司法機構決定不輪到他決定，質疑「點揀官要你批准？都要問過你？」，不輪到周指指點點。何君堯補充，周只是要求法官申報，毋須上綱上線攻擊周浩鼎。

及後財委會主席陳健波提醒議員，不滿的言論「講一輪就算」，不要浪費會議時間，希望大家繼續討論議案，其後多個議員繼續審理議案。