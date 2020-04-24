內會仍未選出主席　建制派強烈譴責　批郭榮鏗與民主派「扯貓尾」

立法會內務委員會今（24日）召開第16次會議，至今仍未選出內會正、副主席。建制派議員會後會見傳媒，民建聯立法會議員陳克勤表示，主持人郭榮鏗仍沒按議事規則和內務守則進行選舉程序，對此表示憤怒和不滿。 他又批評郭榮鏗借議員提案和辯論拖延選舉主席的工作，對建制派要求他盡快選主席充耳不聞，與民主派「扯貓尾」和玩「攬抄」，做法無賴。陳克勤促郭榮鏗盡快完成選舉主席程序，不應再處理他無權處理的動議。

梁美芬：不同意立法會法律顧問意見

經民聯立法會議員梁美芬表示，內會停頓嚴重影響公共利益，她稱不同意立法會法律顧問容許郭榮鏗於會上處理動議的法律意見，但同意立法會前秘書長吳文華的說法。梁美芬又指，有法律界朋友亦對郭榮鏗忍無可忍，顯示他沒有能力、亦無判斷力主持選舉工作，強調要尋求更多法律和專家意見。

建制派議員會後會見傳媒，批評內委員主席選舉主持人郭榮鏗沒按議事規則和內務守則處理。（盧翊銘攝）

工聯會立法會議員麥美娟稱，雖然建制派反對郭榮鏗處理動議的做法，但能夠投票處理動議，反映港澳辦和中聯辦的聲明有效、市民聲音有用。她呼籲大家若不想內會停擺，應該要積極表達對內會現況的不滿。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，對於郭榮鏗至今仍未能選出主席，他稱對香港整體社會有嚴重破壞，強調要採取一切可行辦法，糾正不當行為，他又認為很快會找到方法解決。

陳克勤指梁君彥正尋求法律意見

被問到會否考慮提出司法覆核，以及是否對現時郭榮鏗的做法束手無策？陳克勤否認是束手無策，強調曾提出多個方案，如向郭榮鏗提不信任動議等。他又指，得知梁君彥正尋求法律意見，同時亦希望對議會運作有資深經驗的朋友提供意見，相信就能解決現時困局。