立法會│預算案繼續二讀　梁美芬批黃色經濟學是「蠢人經濟學」

立法會今早（23日）繼續二讀辯論《撥款條例草案》，民主黨立法會議員林卓廷批評財政務算案資源分配不均，加上預算案涉增加警隊撥款開支，故該黨會投反對票。經民聯建制派議員梁美芬則批評民主派「為反而反」，不顧全大局，她更指「黃色經濟學」要稱「蠢人經濟學」，斥此做法是「害死香港經濟」。

林卓廷：政府沒處理民憤 要虛心聆聽

林卓廷在會上表示，財政預算案的資源分配不公，其中失業和被減薪的員工未能受惠，局方拒絕設立失業援助金，卻在預算案要求增加警隊開支，他強調民主黨會投反對票。林卓廷又指，反修例運動引起的民憤政府沒有處理，「政通先會人和」，強調政府應該要虛心耹聽聲音，而不是在想如何就《基本法》第23條立法。他又稱，林鄭昨日宣布撤換數名官員，但最應該撤換的正是特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強。

梁美芬批評支持黃色經濟學的人士沒資格做生意。（盧翊銘攝）

經民聯立法會議員梁美芬批評民主派現在不願顧全大局，「為反而反」，強調只管爭拗，只會「贏咗場交、輸咗國家、輸咗香港」。梁美芬又指，黃色經濟學應該稱為「蠢人經濟學」、「傻人經濟學」，「香港人傻到咁㗎咩」，批評支持黃色經濟學的人士沒資格做生意，「害死香港經濟」。

麥美娟籲不要麻木：160局長可唔可以體察吓民情

工聯會立法會議員麥美娟批評政府不願推行失業援助計劃，只是以放寬綜援資產資格處理問題。但她指社署審批需時，而且綜援以家庭為單位，若其他家庭成員有工作就難以申請。麥美娟提及，早前工聯會設立緊急失業慰問金，為5,000人提供每人3,000元援助，她指沒想到反應如此大，首天已經有8,000人申請。她希望政府「唔好咁麻木」，問及「（IQ）160局長可唔可以體察吓民情？」

尹兆堅批經濟下行推「明日大嶼」不智

民主黨立法會議員尹兆堅強調，預算案中大幅增加警隊撥款，是他反對的主因。他又指，另一項反對的原因是「明日大嶼」計劃，尹兆堅稱現時經濟下行情況下，仍然推行有關計劃是不智行為，批評整份預算案「成鍋不只一粒老鼠屎」。

立法會晚上7時半休會，下周三（29日）會由官員回應，並處理議員的修訂。秘書處收到16名議員提出125項修訂，涉及削減官員和警隊開支等。