新冠肺炎│逾千港人滯留印度巴基斯坦　政府將安排包機　乘客自費

新冠肺炎疫情全球蔓延，其中，民建聯立法會議員鄭泳舜收到700多宗港人求助個案，涉及逾千人滯留印度及巴基斯坦，當中包括應屆中學文憑試考生、孕婦及長期病患者，他們希望能盡早返港。 鄭泳舜與新民黨主席葉劉淑儀今日（25日）約見保安局副局長區志光及入境處官員，並得悉政府已成功聯繫航空公司，正安排在印度孟買、新德里及巴基斯坦伊斯蘭堡的返港包機，分批接載港人回港，但乘客須自行支付費用，期望可於5月中前返港。 鄭泳舜接受查詢時指，由印度乘包機返港收費每人約1萬元，至於巴基斯坦返港收費則約7,000元。

鄭泳舜與新民黨主席葉劉淑儀今日（25日）約見保安局副局長區志光，得悉政府已成功聯繫航空公司，正安排在印度孟買、新德里及巴基斯坦伊斯蘭堡的返港包機，分批接載港人回港，但乘客須自行支付費用。（鄭泳舜提供）

鄭泳舜表示，現時約有4,000港人在印度不同城市內，亦有約3,000港人在巴基斯坦，但並非所有人都希望回港。他又指，得悉政府不會一次過安排所有港人同時返港，若一切準備就緒，整項行動，印度方面需要7至10天，巴基斯坦則需要3至5天，預計首批包機將接載約300人返港，主要包括應屆中學文憑試考生、孕婦及長期病患者。

當地進行病毒測試 呈陰性才可上機返港​

民建聯日前曾與巴基斯坦駐港總領事會面，鄭泳舜透露，當地同意會先安排滯留港人在當地進行病毒測試，檢測呈陰性才可上機返港，回港後再進行病毒測試，在雙重保障下會較為安全。

民建聯亦向保安局提出訴求，包括把有關包機及協助支援的訊息發放至有需要的香港居民；盡快接觸所有求助者，以了解他們的需要及困難，給予援助；盡可能先照顧那些有特別需要回港的人士，例如學生、孕婦及長期病患或有藥物需要者；及須確保這批香港居民安全健康返港，返港後亦需要接受14天家居檢疫安排。