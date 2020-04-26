【新冠肺炎】容海恩：基層學生學習困難　倡供應商提供免費網絡

新民黨立法會議員容海恩在港台節目《給香港的信》中表示，新冠肺炎疫情下，基層學生在家學習困難，形成不公平現象，建議網絡供應商為貧困家庭提供免費上網服務。

疫情下，學童須在家學習。（資料圖片）

容海恩指，疫情下社會經濟活動大受影響，政府預期失業率會上升，不同家庭都面對經濟困難，早前推出的防疫抗疫基金，對於自由工作者、失業人士則沒有幫助，認為政府應盡量填補。政府表示將放寬綜援資產限額，但容表示，綜援一般是幫助弱勢社群，而不是暫時失業的人士，況且即使放寬，綜援仍是有一定的資產和入息限制。

派一萬元7月才開始申請 容海恩：太遲

政府早前宣布向成年永久性居民派錢一萬元，作為「救命錢」，但最快今年7月才可開始申請，容海恩亦認為太遲，即使是一點點的延遲，都可能令有困難人士得不到及時支援，要求進一步精簡程序。

疫情之下，更多學生需在家中通過網絡學習。容海恩指出，貧困和基層的學生因為家庭經濟條件所限，上網困難，帶來另一種不平等。她建議網絡供應商應為基層、住處連接上網有困難的家庭，提供免費上網服務，確保孩子有公平的學習環境；政府亦應短期內利用電台、電視等形式廣播，分享學習資訊。

建議政府推應急援助 為照顧者提供支援

另外，不少家長由於子女要留家學習，增加和子女發生摩擦的機會。在家工作的要同時照顧子女，要上班的更可能被迫冒險獨留子女在家。她建議政府推行應急援助計劃，如提供照顧者支援、24小時諮詢服務等。非政府組織、社工也可扮演更積極角色。