立法會選舉│退初選不尊重集體意志　容海恩料難獲公民力量支持

立法會換屆選舉將於9月展開，選管會早前建議修改指引，任何人參加所屬團體「內部遴選」，可能被視為「候選人」，需計算選舉經費。新民黨日前叫停初選程序，但就暫未公布進一步的安排，據黨內消息透露，仍在研究初選的替代方案。早前高調宣布退出初選的容海恩，日前回應查詢時就表示視乎新民黨有何新公布，再決定是否參加，而主席葉劉淑儀即「落閘」稱對方已退出初選，難再重啟程序。 除了與葉劉之間的隔閡，能否獲公民力量支持，亦是容海恩另一個可否「復出」初選的未知之數。公民力量除了派出發言人林宇星及社區主任陳志豪參加新東初選，近日又有由自由黨「過檔」的李梓敬加盟，加上據悉黨內對容海恩自行決定退選、不尊重集體意志感到不滿，相信會傾向不再支持容海恩。 另外有傳實政圓桌擬派人到新東搶灘，力撼紮根新東多年的公民力量，林宇星回應《香港01》查詢時就坦言，兩黨的路線及倡議多有重疊，「建制陣營多條隊對參選都有影響」。

本身是自由黨的李梓敬（圖中）「過檔」公民力量，料將代表新民黨出戰新界東立法會選舉。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

新民黨早前決定叫停選舉，以避免選舉開支大增甚至誤墮法網，會就相關問題持續進行研究。黨內消息指，仍在研究替代方案，相信初選結果由中委及地區樁腳支持度決定的機會較高。林宇星認為，政府已宣布選舉將於9月6日如期舉行，備選日子時日無多，現階段應盡快得出出戰人選。他坦言，是次選舉存在很大變數，公民力量於區選大敗後議席全失，加上疫情下社會氣氛低迷亦非進入備選的好時機，前景難以預測。

另一個難以預料的因素，是容海恩能否在初選機制有所改變下重新出戰，甚或退黨以個人身份出戰新東。林宇星直言，雖然公民力量與容海恩有多年感情，但相信對方較難再獲黨內支持，「睇唔到佢過去呢段時間同團隊有好緊密嘅合作，站係政黨的嘅立場唔能夠完全睇個人感情」，形容公民力量在區議會沒有議席的情況下，立法會能否出戰是生死攸關，有大局為重的包袱，故會選擇最適合帶領團隊繼續發展的人選。

公民力量陳志豪（左）、林宇星（右）早前亦有報名參加新民黨初選。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

實政圓桌踩界新東 林宇星：楚河漢界分得好清

據地區消息透露，由新民黨分家的實政圓桌田北辰，有意從新西踩過界到新東佈陣，派出新人莊豪鋒出選。林宇星透露，團隊中有成員與昔日戰友田北辰有交情，自己亦曾與莊豪鋒合作，但直言「選舉除非大家係同一政黨，否則楚河漢界分得好清」，強調會公平競爭。他又承認，兩黨路線及倡議多有重疊，將會為選舉帶來挑戰。

早前公民力量亦「踩場」到新西進行選民登記，林宇星解釋是因為接獲不少新西居民的登記申請。被問到會否考慮到新西發展，林宇星指歡迎任何當區樁腳加入，公民力量亦有與幾個新西樁腳保持友好關係，會否有進一步的合作就交由主席潘國山處理。