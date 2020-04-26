15泛民被捕│鄭若驊：檢控工作無政治考慮　不受海外政客言論影響

警方本月18日拘捕15名民主派人士，涉及去年反修例示威活動，惹起本地民主派及海外輿論關注。歐洲議會逾30名議員早前去信特首林鄭月娥，批評事件是政治檢控，要求撤控。 律政司司長鄭若驊今日（26日）發表網誌，重申律政司刑事檢控工作不受任何干涉、不涉政治考慮，任何人發出聲明要求律政司放棄檢控、或發表言論企圖左右律政司的獨立檢控決定都必定會徒勞無功。 她又對海外媒體和政客的言論感到意外，強調不論是富豪或是政治人物，都不能凌駕法律。

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鄭若驊指，《基本法》第六十三條規定，香港特區政府律政司「主管刑事檢察工作，不受任何干涉」。在講求法治的社會，檢控獨立是一個特點，因此任何來自這些地方的人的要求，企圖令香港政府改變檢控決定甚至放棄檢控，都是嚴重違反法治精神。

她又指，律政司的檢控人員一向獨立行事，不受政治或其他不當或不必要的壓力左右，更加不應被一些海外政客因政治目的而非基於證據和法律所發表的言論影響；對於已經展開司法程序的案件，律政司或任何人都不應加以評論，以免構成公審這個不理想的後果。發出聲明要求律政司放棄檢控、或發表言論企圖左右律政司的獨立檢控決定都必定會徒勞無功。

鄭若驊又否認政治檢控的說法，指這「完全是一個錯誤的見解」。她指，不論是富豪或是政治人物，都絕不能凌駕在法律之上，會一視同仁去處理他們涉及的案件。鄭若驊表示：「假如我們隨便放棄檢控或讓外界以為我們屈服於這種無理要求不負責任地放棄檢控，這種處事方法既不公平，亦不專業，更加有違法治的精神。」她指出，政府一向尊重和保障人權和自由，但該等權利並非絕對。

最後鄭若驊指出：「面對任何不公和欠缺事實根據的指控，企圖損害和詆毀我們獨立的刑事司法制度，我們都應該聯手捍衞。只有不熟悉我們獨立法律和司法制度的人，才會被這些指控所吸引。」