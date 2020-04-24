歐洲議員促林鄭撤控15名民主派　駐港公署斥是非不分、顛倒黑白

警方上周以涉嫌非法集結拘捕15名民主派人士，涉及去年非法集會及反修例示威活動。逾 30名歐洲議會議員日前去信特首林鄭月娥，批評是政治檢控，並要求林鄭撤控。 外交部駐香港特派員公署發言人（24日）表示，對有關批評表達強烈不滿和堅決反對，指所謂公開信「通篇謬論、滿紙荒唐，是非不分、顛倒黑白，再次暴露了這些人在香港問題上的無知與偏見、虛偽與傲慢」。 發言人強調，港澳辦及中聯辦作為中央處理香港事務的專責部門，理所當然有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度，認為這不僅是履職盡責的需要，也是憲法和《基本法》賦予的權力。

發言人指，這些歐洲議會的議員們把長期從事叛國亂港活動的民族敗類美化成「民主鬥士」，把他們組織、策劃、參與「非法集會」並演化為極端暴力活動的違法行徑美化為「和平示威」，把特區警方正當執法行為詆毀為「政治檢控」，暴露了他們與香港反中亂港勢力沆瀣一氣、狼狽為奸的本質。

發言人批評這些人打着民主、自由、法治的幌子，但做的卻是縱容暴力、包庇犯罪、破壞法治、損害絕大多數香港市民自由與權利的醜惡勾當，並置香港繁榮穩定與市民整體利益於不顧，赤裸裸地干預特區政府依法施政，散播政治病毒。

發言人又指，上述議員無視國際法和國際關係基本準則，不擇手段為反中亂港分子撐腰打氣，踐踏特區法治和司法獨立，對特區政府依法施政橫加干涉，才是對中國內政和香港事務的粗暴干預，對香港高度自治與繁榮穩定的嚴重威脅，對「一國兩制」原則和《基本法》精神的嚴重破壞。

發言人正告有關議員恪守國際法和國際關係基本準則，認清香港早已回歸中國的現實，停止譁眾取寵的政治表演和干預施壓，停止破壞香港法治與司法獨立，停止插手香港事務和中國內政。