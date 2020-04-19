拘捕15民主派人士被指「政治打壓」　政府：依法檢控、不受干預

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昨日（19日）15名民主派被警方拘捕，涉及去年社會運動中組織或參與非法集會。事件引起各界關注，多美國等外國官員及議員均有就此提出關注。

政府今日（19日）發出新聞稿，重申執法機關的調查工作和律政司的檢控工作是「嚴格按照法律進行」。政府發言人又稱，律政司的檢控人員一直「獨立並專業地」履行主管刑事檢察工作的憲制責任。而檢控決定是基於所有證據和適用法律，並嚴格按照《檢控守則》作出，稱「任何人均不應干涉或企圖干涉獨立的檢控決定」。

昨日（19日）15名民主派被警方拘捕，涉及去年組織或參與非法集會，事件引起各界關注。圖為壹傳媒創辦人黎智英被捕。（資料圖片）

發言人重申，檢控不會有任何政治考慮，而案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。而檢控人員只會考慮法院會接納的證據，及有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴。

發言人強調，特區政府一向尊重和保障人權和自由，「但該等權利並非絕對」，發言人引述終審法院首席法官在2020年法律年度開啟典禮上所指，行使這些權利需要有限制。發言人又指對於任何不公和失實的指控，以損害和詆毀香港的刑事司法制度，必須強烈反駁，指任何人都不應就案情作出揣測或討論，否則或會被視為企圖影響政府妥善執行公職。

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