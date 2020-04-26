律師會下月改選　會長彭韻僖或交棒　曾鈺成「愛將」成接班黑馬

香港律師會下月舉行周年會員大會，改選5名理事，正、副會長之後亦需要重新執位。律師會會長一般只做兩年，已任兩屆會長的彭韻僖或不再爭取連任，其空缺由誰人頂替引起關注，其中現任副會長、被視為立法會前主席曾鈺成「愛將」的陳澤銘，屬潛在人選之一。 有律師會中人表示，目前會長選舉形勢未明朗，要視乎理事選舉結果，如何影響勢力分佈，又指會長不一定由副會長升任，理事亦可「越級」挑戰。

彭韻僖（右二）料退任會長，現任副會長包括黎雅明（左二）、喬柏仁（右）及陳澤銘（左）。（資料圖片）

民主派3人出戰理事選舉

律師會改選下月28日舉行，最資深5人需退任，包括熊運信、馬華潤、黃吳潔華、莊偉倫（Warren P. GANESH）及羅睿德（Robert C. RHODA）。民主派今年派出3人參選，「人權律師」林洋鋐（原名林耀強）夥拍兩名反修例運動義務律師彭皓昕及蔡梓蘊出戰，近期已頻頻爭取曝光，包括批評港澳辦、中聯辦干預香港內部事務。

有律師會中人指，曾任律師會會長的熊運信料不會爭取連任，莊偉倫、羅睿德則有計劃「冧莊」，估計民主派只派出3人參選有其戰略考慮，與兩名洋人做到互相支持的效果。林洋鋐兩年前曾與港大法律學院首席講師張達明合組名單參選，惟林排尾二落敗，張達明則僅僅夠票入局，當時林洋鋐歸咎建制派動員力量太強。今次改選提名期於5月7日截止。

2017年3月，香港願景計劃召集人曾鈺成（中）、香港願景計劃名譽研究員陳澤銘（左）召開記者會，講解為基本法第23條立法建議。（香港政策研究所圖片）

彭韻僖：未決定去留 視乎改選後形勢

律師會章程規定，會長最多做三屆即三年，但按慣例會長通常只做兩屆就會交棒，過去只有極少數會長做足三年，有理事預料現任會長彭韻僖會退下火線。彭韻僖接受查詢時表示，目前未有任何決定，要視乎改選結果而定，再與新的理事會成員討論。她指過往會長任期一般不超過兩年，但亦有例外，如周永健於1997年起連任三屆。

若會長交棒，過去多於副會長頂上，目前接班人選之中，副會長陳澤銘一直被看好有力問鼎會長。陳澤銘獲倫敦政治經濟學院法律碩士、牛津大學工商管理碩士，他於2016年晉身律師會理事會，2018年律師會增設至三名副會長，陳澤銘成功升任副會長，上位速度飛快。

陳澤銘被指與曾鈺成關係密切，他目前身兼曾鈺成牽頭智庫「香港願景」的名譽研究員，2017年曾提出分兩階段先易後難為《基本法》23條立法，先為分裂國家等罪名立法，之後再處理竊取國家機密等，有人形容，陳澤銘是曾鈺成的「愛將」。

有建制派律師表示，目前會長選舉形勢未明朗，要視乎理事會改選後形勢，例如有多少民主派晉身理事會、對大局影響等，現時言之尚早，若形勢不利，不能排除彭韻僖「再坐一會」。有理事則指，過往多由副會長接任會長，但亦試過有理事直接升為會長，認為陳澤銘並非穩勝，又提到現任理事湯文龍亦有力一戰，有傳他最近正尋找律師出戰理事會改選。