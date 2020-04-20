中聯辦角色惹爭議　律師會長彭韻僖促政府澄清立場　解釋反覆之處

中聯辦是否需恪守《基本法》22條成為社會討論焦點，政府日前更兩度修改新聞稿，修訂至與中聯辦立場一致。律師會會長彭韻僖今天（20日）表示，政府應盡快澄清其立場，並盡快對其立場上的反覆之處作出充分解釋，以釋市民之慮。

中聯辦的角色近日成為焦點。（資料圖片）

15泛民被捕 彭：無人凌駕法律

彭韻僖指出，《基本法》第22條所涵蓋的範圍是一個很重要和複雜的議題，律師會的專家委員會、即憲制事務及人權委員會將於日內就22條進行研究審議。

另外，民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前法律界議員吳若靄等15名泛民日前被捕，被指涉及去年的反修例運動。彭韻僖表示，有關警方逮捕涉嫌違反《公安條例》的人士，她指因案件現已進入司法程序，故不宜加以評論，但她重申香港的司法獨立及司法制度，在執行公義上妥善運作，對此充滿信心。

她又指，法治體現的一項核心原則是法律面前人人平等，指《基本法》第25條是明確規定的，強調法律平等地適用於每個人，與個人背景無關。

警方以涉嫌參與未經批准集結，拘捕多名泛民主派人士，圖為黎智英。（資料圖片）

彭韻僖又指，根據《基本法》第63條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，當決定是否檢控一個涉嫌犯法的人，律政司必須充分全面地審視所有證據及環境因素。她指出，除了清晰、公開和完善的法律框架外，香港還擁有一套完善的制衡制度，確保沒有人凌駕法律上，尤為重要，並指根據《基本法》第85條，審判權屬於香港法院，不受任何干涉。