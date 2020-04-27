預算案｜梁君彥批出52項修正案　8年來最少　料於下月14日表決

立法會正在審議《2020年撥款條例草案》，包括全民派一萬元現金的項目，立法會主席梁君彥今日（27日）批出52項修正案，預料下月14日三讀表決。 值得注意的是，受新冠肺炎疫情而押後舉行的全國「兩會」，料5月底召開，若預算案撥款順利在月中通過，一眾身兼港區人大代表、政協委員便毋須留守香港，齊齊上京開會。

立法會主席梁君彥。（資料圖片）

立法會於周三（29日）會繼續就預算案恢復二讀辯論。梁君彥現時已預留5日會議，共36小時審議，料於下月14日三讀表決。

較早前，16名民主派議員提交124項修正案，是8年來數目最少。最終，梁君彥批出52項修正案，即佔所有提出的修正案約42%。其中，由人民力量陳志全提交43項修正案，有28項獲批，佔獲批的修正案之中最多。

梁君彥表示，現時距離會期結束不足3個月，立法會尚有大量事務要處理，他有責任確保立法會在合理時間內完成審核及表決預算案。

建制派可上京開兩會

今年預算案撥款，涉及向18歲以上永久性居民派錢一萬元，但亦包括向警務處撥款近258億元，較上個財政年度增加24.7%，引起民主派不滿，多名議員已表明反對預算案。

與此同時，今年因新冠肺炎疫情影響，全國兩會延期舉行，料5月底重新召開。部分身兼人大政協的建制派，亦因此陷入兩難，到底是否應留在香港「接戰」，如預算案如期在5月14日通過，問題將迎刃而解。