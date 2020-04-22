立法會恢復二讀預算案　李慧琼：能回應民意　公民黨表明反對撥款

立法會大會今日（22日）恢復二讀辯論《撥款條例草案》。 民建聯主席李慧琼認為，財政預算案能回應民意，但指反修例風波反映了社會深層次矛盾，認為預算案未有觸及化解深層次矛盾，看不到當局有決心和擔當提出改革。 公民黨黨魁楊岳橋表明，該黨將反對預算案撥款，他表示，基本法明文規定立法會有否決預算案的權力，強調投票立場是立法會內部事務，任何機構都不能大放厥辭。

民建聯主席李慧琼認為，財政預算案能回應民意，但未有觸及化解深層次矛盾，看不到當局有決心和擔當提出改革。（張浩維攝）

李慧琼發言時表示，預算案仍然未有接納多個政黨的要求，設立失業援助金，她指很多基層市民及自僱人士都不符合抗疫基金的支援條件，加上失業率目前仍未見頂，強調失業援助金才是最直接的支援措施。

多名民主派議員會上發言時，批評警方新一個財政年度的預算開支大幅增加。楊岳橋指，政府各部門之間可以透過撥款令任意分配資源，舉例指警隊去年透過撥款令額外取得2.3億元，形容是用財技避開立法會監察，認為長遠而言應該納入立法會監察範圍。

公民黨黨魁楊岳橋（左）表明，該黨將反對預算案撥款。（張浩維攝）

梁志祥：民主派反對預算案與民為敵 梁繼昌料財赤高達3千億

民建聯梁志祥表示，目前本香港經濟嚴峻，當局向合資格市民派發1萬元資助是穩定民心的做法，又指立法會應該「急市民所急」，批評民主派以警隊預算及政治理由反對預算案，希望他們不要與民為敵。

會計界梁繼昌指，政府推出多輪支援措施令本年度財赤佔GDP比例增至9.5%，但他認為全球經濟或會出現負增長，加上本港稅基狹窄，政府收入隨經濟狀況波動，估計本年度財赤可能高達3,000億元以上。