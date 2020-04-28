郭榮鏗離任競委會惹揣測　政府不滿癱瘓內會「還以顏色」？

立法會內務委員會事件愈演激烈，港澳辦、中聯辦早前發文批評郭榮鏗拖延內會主席選舉，涉「公職人員行為失當」，又指他蓄意違背誓言。事情持續發酵多天，直至上周五內會召開第16次會議，仍未能選出正、主席。 政圈流傳若當日仍未順利選出主席，政府或會出手「DQ」郭榮鏗。不過在DQ一事仍在各黨派耳語之際，政府已疑似採取實質行動。政府昨日宣布競爭事務委員會新一屆人員名單，只擔任了2年委員的郭榮鏗不獲續任。外界解讀，政府此舉是藉此向郭榮鏗拖延內會選主席一事「還以顏色」兼施壓。

郭榮鏗在2018年4月才獲委任加入競委會，但僅任職兩年即離任，未達政府委任成員6年任期的限制。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府今（27日）宣布委任5名競委會新委員，另有4名現任委員即將離任，其中郭榮鏗在2018年4月才獲委任加入競委會，但僅任職兩年即離任，未達政府委任成員6年任期的限制。事不尋常，外界認為郭榮鏗這次離任是政府的強烈表態，對於郭在內會拖延選舉一事表達不滿，用實際行動向他「還拖」。

翻查資料，郭榮鏗現時仍擔任的公職分別是房委會委員以及按揭證券有限公司非執董，郭榮鏗在2015年獲委任為房委會委員，其間兩度再獲委任，最新任期直到2021年4月1日。至於按揭證券有限公司非執董則在2016年獲委任，其間三度再獲委任，最新任期直到2020年10月1日。郭榮鏗該兩項公職會否再獲延任？外界認為同樣「凶多吉少」。

林鄭月娥早前在記者會上狠批郭榮鏗，斥對方一直阻撓內會選舉主席，產生的嚴重後果是「鐵證如山，不容抵賴」。（資料圖片/張浩維攝）

反修例運動成雙方關係轉捩點 林鄭近日記者會狠批郭十分鐘

特首林鄭月娥在2017年剛上任後，與民主派議員關係「有傾有講」，其中郭榮鏗更被指與林鄭份外友好，有「林鄭契仔」之說，包括郭榮鏗倡推空置稅獲接納「成功爭取」，惹來建制派不滿，批評林鄭有心「放水」。不過去年年中爆發的反修例風波，雙方關係急轉直下，直至最近的內會爭議，林鄭更是毫不留情地在記者會上狠批郭榮鏗，斥對方一直阻撓內會選舉主席，產生的嚴重後果是「鐵證如山，不容抵賴」。如今郭榮鏗被變相「DQ」公職，似已由「林鄭契仔」變成「政府敵人」。