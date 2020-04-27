將軍澳斬人案｜公民黨倡區域法院設陪審團　郭榮鏗寄語法官慎言

一名失業導遊去年8月在將軍澳連儂牆斬傷三人，日前在區域法院被判入獄45個月，法官郭偉健判刑時形容，去年社會運動是恐怖主義，又稱讚有被告「高尚情操」，引起譁然。 公民黨黨魁楊岳橋、法律界議員郭榮鏗今日（27日）表示，已去信司法及法律事務委員會，要求召開會議討論有關區域法院引入陪審團的制度，令審訊更公平。郭榮鏗寄語法官慎言，不要將個人政見加入判決。

對於有報道指民主派議員於內會的態度將會放軟，楊岳橋重申，看不到任何空間可以退讓。（陳綽嵐攝）

楊岳橋指，相關題目早於2010年提出，但多年來毫無進度，他認為區域法院審理的案件與高等法院相比同樣重要，判決最高刑罰達高達7年，但亦只是由一位法官去處理案件，而且過去律政司並非以原則性的原因拒絕引入陪審團，而是以空間不足為由，無法容納陪審團的存在。

楊岳橋指，區域法院的法庭有預留位置予陪審團，但即使政府說法成立，現時有新的地方予區域法院搬遷，他認為可從設計大樓上改變，現時是最佳時機去討論相關建議，法律界亦歡迎改革。

內會拉布 楊岳橋：看不到民主派有空間退讓

郭榮鏗指，市民對法官有極高的期望，寄語法官謹言慎行，不要加插個人政見到判詞中，更不可將個人政治考量加入案件中作出判決，傷害香港法治制度，而且法庭有專業守則規管法官的言行，不可令法院蒙羞。

另外，有報道指泛民會在內會「鬆手」，楊岳橋指，民主派議員在過去半年的內會中團結一致，以阻止《國歌法》重上大會為目標，現時看不到有任何空間民主派會退讓。