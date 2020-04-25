立法會內會停擺　謝偉俊：太忍讓泛民　朱凱廸：若DQ郭榮鏗掀漣漪

立法會內務委員會經過16次會議，仍未選出正、副主席，陷入停擺近半年。自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌認為，特區政府亦須負上責任，批評特區政府的施政失誤引發反修例事件，令社會氣氛變差，將抗爭帶入議會； 立法會議員謝偉俊對內會停擺感到很遺憾，認為建制派亦有責任，因為想避免與泛民議員有太大衝突而過分忍讓，釀成今日局面。 議會陣線、立法會議員朱凱廸質疑，若中央及特區政府取消郭榮鏗的議員資格，將會帶來很大漣漪。

去年特區政府強推逃犯條例引起的社會事件，觸發議會內外的不同衝突，鍾國斌指內會停擺，多項議案被擱置，除了郭榮鏗及其他泛民議員外，特區政府亦有責任，因為政府施政是觸發社會事件的原因，令整體社會氣氛變差，又表示，自己早於3個月前去信立法會主席梁君彥，要求梁為內會事件尋求外間法律意見，但梁現時才著手處理，認為內會停擺至今，梁君彥都有責任。

議會陣線、立法會議員朱凱廸質疑，若中央及特區政府取消郭榮鏗的議員資格，將會帶來很大漣漪。（資料圖片）

議會陣線、立法會議員朱凱廸表示，民主派立法會議員的主要任務是保障香港市民的言論自由，而國歌法是一個很明顯收緊自由的政策，坦言內會停擺是民主派的責任，朱提及2016年青年新政梁頌恆、游蕙禎因立法會宣誓問題被DQ案，指北京最極端可以可於極短時間內DQ內會副主席郭榮鏗的議員資格，又質疑若中央及特區政府取消郭榮鏗的議員資格，將會帶來很大漣漪，日後議員發言、反對政府議案等，都可能會被指控公職人員行為失當，失去議員的反對自由，令立法會的職能失去意義。

謝偉俊認為，建制派對內會停擺半年亦有責任，因為「忍讓太多」。（資料圖片）

謝偉俊認為，建制派對內會停擺半年亦有責任，一開始為了引起太大衝突而選擇忍讓，惟忍讓太多令議員不知進退，又認為雙方都要克制，中央應減少發聲，泛民議員亦應適可而止，又質疑郭一年內數次到訪美國要求通過《香港人權及民主法案》制裁港府，做法有違效忠香港的誓言。