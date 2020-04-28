新冠肺炎︳鄭國江出山為《香港精神》填詞　區瑞強：發放正能量

香港近期疫情有紓緩跡象，特首林鄭月娥今（28日）早出席行政會議前會見記者，會分兩階段回復政府服務，公務將正常上班。 刻下香港正邁向恢復之路，民政事務局邀得殿堂級填詞人鄭國江老師出山，為歌曲《香港人精神》填詞，並由區瑞強主唱，勉勵香港人無論在疫境或逆境中保持希望。 《香港人精神》由籌備至完成，短短一個多月的時間，正正經歷了林鄭管治團隊大換班，徐英偉接替劉江華為民政事務局局長，此曲可說是兩任局長攜手之項目。

民政事務局邀得殿堂級填詞人鄭國江老師出山，為歌曲《香港人精神》填詞，並由區瑞強主唱。(政事務局facebook)

人所共知區瑞強(Albert)一向鍾情民謠，今次《香港人精神》也特別提議選用愛爾蘭一首著名民謠作為曲目，並成功邀得鄭國江老師出山填詞。整個MV除了區瑞強自彈自唱外，亦貫穿了老、幼、母女、情侶，不同膚色人士的畫面於其中，帶出香港人精神主題。

Albert接受電訪時表示，現時網路上有許多情疫歌曲，大多以輕鬆的手法叫人勤洗手、戴口罩等，或激昂地宣揚齊抗疫之心。他則希望以抒情、抒懷的風格，為大眾發放正能量。Albert更力讚此民謠旋律特點是好快令聽眾接受，加上鄭國江老師功力深厚，「第一句就填上『香港人精神』，再接上『火鳳凰」一句，直接、易明，盡顯功架」，短短16句歌詞已引起即時共鳴，「真是超高手」。

Albert形容與鄭國江老師今次的合作是「一拍即合」，當他向鄭老師提出有關與民政事務局的合作計劃時，鄭老師已一口答應，而他亦認為無論歌曲旋律或寫詞風格，是「非佢莫屬」。鄭老師自己則非常鍾意「火鳳凰」的概念，成為《香港精神》之靈感。

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民政事務局政治助理黎穎瑜亦表示，非常感謝兩人出手相助，自言對歌曲中一句「越困苦越頑強」歌詞，感受至深，形容是笑中有淚的一句。

鄭國江一口答應為《香港精神》填詞。 (資料圖片/鄧穎琳攝)

近日林鄭政府管治團隊大換班，《香港人精神》籌備之初，由時任民政事務局局長劉江華拍板，到徐英偉接任局長一職後，亦非常支持此項目的意義，期望歌曲感盡快推出。