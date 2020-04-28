新冠肺炎︳放寛商務客　向政府交證明　內地入境香港可免14日檢疫

新冠肺炎疫情放緩，香港連續第三日錄得零確診個案，有行政會議成員提出逐步放寬出入境措施，包括容許內地入境的商務工作人士，可豁免14日強制檢疫。 食物及衞生局局長陳肇始下午見記者，宣布內地入境人士強制檢疫14日的安排會延長一個月，至6月7日，但部份人士可獲豁免，包括跨境學童及相關跨境上學服務提供者；關乎香港經濟發展的生產作業或提供專業服務人士，則需要提供證明文件。 至於哪些商務人士符合條件，陳肇始指，商務及經濟發展局會與業界商討，包括停留時間、衛生措施等細節。

陳肇始表示，政府將延長入境強制檢疫安排。（羅君豪攝）

跨境學童亦可豁免

政府宣布，原定下月7日屆滿的內地入境人士強制檢疫14日的安排，延長至6月7日，但賦權政務司長豁免部分人士毋須檢疫，包括任何跟據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，如跨境學童和服務提供者；以及符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士。

陳肇始說，內地疫情顯著改善受控，但要持續控制跨境交通導致的輸入個案，以及外來個案引發的第二波感染。她又說，若符合若干條件，將取消內地或澳門到港的檢疫令，政府正與當局商討，稍後再公布詳情。

（資料圖片）

林健鋒：公司可發出證明交政務司審批

行政會議成員、總商會立法會代表林健鋒表示，以他了解，與經濟發展人士包括會計師等，需要到內地為公司提供必要服務，可向政府提交證明文件，例如由相關公司發出的證明，經政務司司長審批後，返內地工作回港便可豁免14家居隔離。他歡迎有關建議，認為必須盡快重建本港經濟活動，因直接影響香港經濟。他又促請政府與內地當局商討，研究方案，「解禁」香港商務活動人士返內地後需自我隔離14日規定。

曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀同樣表示，歡迎港府放寬與經濟有關人士由內地返港後豁免14日檢疫限制，認為可「鬆開」目前束縛經濟活動的金箍咒。據她了解，所謂涉及經濟發展人士，即不僅廠商及公司老闆，還包括會計師、資訊科技等提供專業服務人士，「佢哋對一間公司運作都好重要，而且有實際需要返回內地」。



葉劉淑儀指，不擔心放寬有關安排會帶來公共衞生隱患，「從數據睇，現在由內地傳入的個案幾乎是零，主要的新增感染病人都是由歐美返港人士」。