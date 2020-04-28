新冠肺炎｜林鄭：下周一起　分階段回復政府服務　公務員正常上班

本港昨日（27日）連續第二天未有新增病例，其他日子的個案亦只有單位數字，外界關心政府會否放寬防疫措施。特首林鄭月娥今（28日）早出席行政會議前會見傳媒時表示，不少防疫措施的有效期都在下月7日屆滿，將盡快公布防疫措施最新安排。林鄭又同時宣布，下星期一起絕大部分的政府僱員回復正常上班，並會分兩階段回復政府服務。 ，。

林鄭宣布，下周起公務員回復正常上班，以及分階段回復政府服務。(梁鵬威攝)

【09:56】被追問有關周日警方處理太古城反修例示威時，警告在場的人涉嫌違反「限聚令」，最終未有票控。林鄭稱，有關檢控工作主要看三點，分別是法律、證據和檢控守則，而指相關法例其中一個元素是「有否共同目的」。她舉例稱，如果市民各乘巴士或者等升降機自上班，並沒有共同目的，不會違反法例；而如果一家六口拜山，則有共同目的，惟已豁免。

林鄭強調，期望相關法例能取得平衡，保障市民生活同時，亦能做到控制疫情的需要。

【09:53】由前立法會議員黃毓民創辦的傳媒《癲狗日報》記者以英文發問，指國際輿論認為港區政府沒有及時禁止來自武漢的人士入境，不少內地人士利用香港作為中轉站前往國外，他問林鄭月娥是否認為特區政府的誤判導致疫情在全球大爆發。

林鄭月娥先詢問記者來自什麼機構，之後指該名記者的指控沒有任何事實根據，強調特區政府的防疫策略建基於科學、事實以及專家意見。 她又表示，新冠肺炎疫情一月開始爆發，香港自1月27日起已實施限制湖北省人士的入境措施，禁制對象包括並非身處湖北省內的湖北人士，因此記者的指控對政府並不公允。

【09:45】被問到延長一系列規例，會否考慮近日示威活動重新出現的情況，林鄭指這一刻仍未決定公布規例到期的時間，但主要因素，是公共衞生、經濟、市民承受程度。至於公眾活動，香港是自由的城市，尊重市民和平表達意見。

被問到立法會議員郭榮鏗未能續任競委會，是否和近日的立法會內會風波有關。林鄭指，政府對法定機構的委任，標準是用人唯才，外界所指的6年任期限制，只是一個指引，不是硬性指標。

本港昨日（27日）連續第二天未有新增病例，其他日子的個案亦只有單位數字，外界關心政府會否放寬防疫措施。（資料圖片）

【09:40】特首林鄭月娥表示，自從4月1日本港每日新增個案維持單位數水平，有四日更是零確診，不少人提出政府需檢視現行嚴控措施，林鄭認同是理所當然，因為社會需為每一項嚴控措施付上經濟及社會民生等的代價。林鄭重申，過去的防疫措施分為2大類，包括管制人員進出香港及維持社交距離，感謝市民的理解，又指措施有時限，不可能認為公共衛生危機長期存在，需要按部就班檢視措施是否仍需繼續。

林鄭指，過去根據專家建議，採取suppress and lift的策略，過去成功地將嚴峻的疫情壓落，但當疫情過去時需稍為放鬆，否則市民日常及企業會受到影響。要做到張弛有道、能收能放十分困難，林鄭表示會基於科學證據，但非100%的科學決定，考慮的因素非常多。她自言，在《抗疫3月》的報告中比喻抗疫是3人拔河，需就公共衛生、經濟及市民承受程度3方面考慮，明白市民沒有日常娛樂會感到痛苦，但香港相對其他地方比較好，沒有採取封城或禁足令，舉例指有西歐國家的小朋友6個星期沒有外出，但香港在3個月內盡量保持市民有限度的生活。

林鄭強調疫情會反覆，仍需嚴陣以待，故不可一下子完全放寬上述兩大類措施，只能逐步放寬，一有需要便收緊，直到全球找到有效疫苗，令大部分人可以兔疫，才可以舒一口氣。林鄭提到，下一個關鍵日子是5月7日，包括從內地抵港人士需接受14日強制家居檢疫、食肆及其他商業處所規限、 限聚令等一系列措施即將到期，很快會公布有關決定，讓受影響的市民及商戶會有所準備，會繼續聆聽專家及各界意見。

大部份公務員回復正常上班

林鄭公布，會放寬公務員的復工安排。她表示，一直隨著疫情發展放寬或收緊公務員的彈性上班安排，最近已逐步回復正常服務，目前為止只4,800個僱員完全在家工作，佔整體3%；另外兩成多則輪流或隔日上班以減少人流。政府經過內部研究，決定由5月4日開始分2階段回復正常政府服務，首階段5月4日即時生效，包括除仍然關閉的學校及康文署表演場地職員外，政府僱員回復正常上班；公共服務回復正常辦公時間；公共設施在不違反限聚令下，回復開放使用，如室外運動場地、圖書館、博物館等；各類委員會會議恢復正常。

林鄭指，安排不等於放寬所有防疫措施，隨著人流增加會加強防疫，第二階段回復百分百全面服務，需容後再處理及公布，會視乎疫情發展進一步考慮。