立法會教材小組未能選出主席 　梁耀忠斥張國鈞：唔使你教我主持

新民黨立法會議員容海恩去年於立法會教育事務委員會中，動議成立小組委員會，研究幼稚園、中小學教科書及教材編製，以監察教材的編製審查。委員會今日（28 日）召開首次會議，由街工梁耀忠主持正副主席選舉。 由於民主派擔憂，相關委員會將由建制派主導，會令教材更加偏頗，變成政治審查。在會議期間，有多名民主派發言，最終會議未能選出正副主席。建制派批評民主派刻意拉布。

新民黨容海恩批評整個議會被民主派扯後腿，不顧兒童及家長的福祉。（余俊亮攝）

張國鈞質疑主持能力 梁耀忠斥不尊重

小組名為「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」。會議於下午4時半開始，時間只有半小時。剛開始時，梁耀忠詢問委員，被提名者需否發表政綱，毛孟靜認為需要，又質疑委員會名字不適切。葉劉淑儀質疑，相關議題早已在教育事務委員會討論過。工聯會何啟明表示，名稱可以在選主席過後討論。不過梁耀忠表示，選主席過後名字就改不了。

此時民建聯張國鈞發言，質疑梁耀忠主持的能力「憑你主持嘅經驗我覺得驚驚地」，又要求他「主持返主持要做嘅嘢」。梁耀忠斥責張國鈞不尊重他人，又指「唔使你教我點主持」。

其後張超雄、陳淑莊都指委員職權涵蓋很廣泛，同意主席候選人要表明工作計劃和抱負。人民力量陳志全質疑，委員會如何收集教材資料、有沒有調查權和傳召權等，要求法律顧問解釋。



人民力量陳志全質疑，委員會如何收集教材資料、有沒有調查權和傳召權等，要求法律顧問解釋。（余俊亮攝）

等法律顧問耗時14分鐘

由於法律顧問不在場，梁耀忠於4時42分宣布暫停會議5分鐘。不過直至4時50分，法律顧問仍未到場，梁耀忠表示會議暫停直至法律顧問到場為止。

法律顧問於4時56分到場向陳志全解釋，根據立法會權力及特權條例，除常設委員會外，如其他下設的小組需要賦權其命令證人列席，需經立法會大會特別授權。兩人對話過後，梁耀忠表示是日會議只到下午5時，而當時已是5時02分，於是宣布是日會議結束。

小組名為「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」。會議於下午4時半開始，時間只有半小時。（余俊亮攝）

建制派：反對派扯後腿 梁耀忠：過往既有做法

建制派會後見傳媒，新民黨容海恩批評整個議會被民主派扯後腿，不顧兒童及家長的福祉。她指現時幼稚園、中小學教科書及教材出現許多漏洞，需要在立法會研究有否改善空間，希望小組委員會盡快選出正副主席，讓家長及小童有安全教育空間。

新民黨主席葉劉淑儀指，泛民議員刻意借詞拉布，把簡單問題複雜化，導致今日又浪費半小時會議時間，無法選出正副主席。

在會議上與主持梁耀忠針鋒相對的張國鈞指，今次小組會議再一次印證立法會出虛耗情況，而且由內會蔓延到工作小組。他指自己在會議中表達對梁作為議員無信心，結果證明他並非無的放矢。

梁耀忠回應指，不明白有議員指他「拉布」是什麼意思，因為出席委員質詢參選主席者的政綱，是過往已有做法，議員提問的法律觀點亦是與參選相關並相當重要，不明白為何有人說是離題。