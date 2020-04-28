新冠肺炎︳政府刊憲　部份內地來港人士豁免14天強制檢疫

食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在記者會上表示，部份內地抵港人士可以豁免14天強制家居檢疫。政府傍晚刊登憲報，列出可豁免人士身份。

政府刊憲，明確豁免14天強制檢疫的類別是跨境學童及相關教育的提供者。（資料圖片）

部份內地來港人士豁免14天強制檢疫的措施，於明天（29日）凌晨零時起實施，指定人士從內地來港，可以豁免14天強制家居檢疫。

中港跨境學童及教學人員可豁免

根據憲報，符合資格的人士包括「對供應香港正常運作或香港的人日常生活所需的物品或服務屬必要」、「對政府事務運作屬必要」、「對保障香港的人的安全或健康或處理公共衞生緊急事態屬必要」、「對其在香港任何根據《教育條例》（第279章）註冊的學校接受幼兒、幼稚園、小學或中學教育屬必要，或對提供該等教育屬必要」、「對任何人為上述教育事宜而安全進行行程屬必要」、「鑑於有關個案的情況極其特殊，故此在其他方面符合香港的公眾利益」的人士，以及「該人或該類別人士的行程，對關肚符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的目的屬必要」的人士。

當中最明確豁免的類別是跨境學童及相關教育的提供者，以及相關的保姆服務。

至於其他中港兩地均有業務的人士或行業，憲報並沒有詳細指出何者可獲豁免。曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀今午向《香港01》表示，據她了解，部份可獲豁免人士包括廠商、公司老闆，以及會計師、資訊科技等提供專業服務的人士。

而總商會立法會代表林健鋒則表示，據他了解，相關人士可以向政府提交證明文件，例如由相關公司發出的證明，經政務司司長審批後，返內地工作回港便可豁免14家居隔離。