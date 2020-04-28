公共服務下周恢復　聶德權：政府部門已準備就緒

下星期一（5月4日）起絕大部分的政府僱員回復正常上班，並會分兩階段回復政府服務，部份政府公共服務亦會恢復。公務員事務局局長聶德權今日到訪運輸署及社會福利署，了解部門的準備情況。

運輸署恢復路試 社署恢復綜合家庭服務中心服務

政府部份公共服務下周一起重開，其中運輸署會恢復駕駛路試，亦計劃於5月26日恢復筆試，而社會福利署亦會逐步恢復綜合家庭服務中心的服務。

聶德權首先前往運輸署何文田駕駛考試中心，聽取運輸署署長陳美寶介紹署方下周一起恢復駕駛路試的部署，以及在駕駛考試中心所實施的預防感染措施，例如規定所有參與駕駛考試（包括筆試和路試）人士，必須戴上口罩，並在辦事處入口量度體溫。至於駕駛筆試方面，聶德權亦了解署方在考生座位安排上會保持適當距離，亦會加強清潔考試中心內的電腦。

如因疫情延後考試 運輸署將陸續通知新日期

運輸署宣布，已預約於5月4日或之後進行路試的考生，請按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。因駕駛考試中心暫停服務而未進行路試的考生，將會陸續發信通知新訂的考試日期。此外，因筆試服務暫停而未能考試的考生，將會安看在5月26日或之後進行筆試，稍後會陸續發信通知新訂的考試日期。

無論是路試還是筆試，所有考生必須在試場內及考試時戴上口罩，進入中心辦事處前要用酒精搓手液清潔雙手，並接受體溫檢測。考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起1個月內向運輸署駕駛考試排期事務處遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本以另訂考試日期。

隨後聶德權在社會福利署助理署長彭潔玲陪同下，到訪社會福利署的銅鑼灣綜合家庭服務中心，了解各綜合家庭服務中心逐步恢復的服務，以及所採取減少社交接觸及預防感染的措施，以保障同事和服務使用者，例如小組活動人數不超過4人，並在接見室裝設間隔，為有需要的人士提供輔導服務。

聶德權表示，很高興看到部門已經準備就緒，政府會繼續保持高度警覺和採取所有必要的預防措施，並會密切留意疫情的發展，以決定全面恢復正常公共服務的時間。他希望市民大眾繼續和政府同心抗疫，徹底打贏這場仗，同時亦感謝公務員在疫情中一直緊守崗位，為市民提供服務。