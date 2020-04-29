便衣涉毀露宿者家當　邵家臻助索CCTV：康文署以警方介入為由拒絕

多名警方便衣人員被投訴於上月24日，在深水埗通州街公園附近粗暴對待及辱罵一群露宿者，期間有便衣警員涉拿起高爾夫球棍砸毀露宿者家當，更有警員被指用腳踏露宿者下陰。 一直協助事主的立法會議員邵家臻今（29日）召開記者會，他稱事後向康文署索取當日的閉路電視影片，原定今早前往查看閉路電視，惟早上接獲康文署通知，稱警方表示事件有新進展故未能提供，他質疑康文署與警方配合，強調會向康文署署長、警務處處長及私隱專員公署投訴。

林國璋牧師、一眾民協區議員早前召開記者會，批評警方在2月24日粗暴對待露宿者。（資料圖片/高仲明攝）

邵家臻表示，事件發生後，他向康文署提出要求查看2月4日及2月24日案發時的閉路電視片段，有關申請已獲私隱專員公署批准。邵家臻指，原定今早前往查看閉路電視，惟昨晚9時半接獲康文署稱警方指事件進入司法程序故未能提供2月4日的片段，直至今早9時45分再接獲康文署以同一理由拒絕提供2月24日的閉路電視片段。

邵家臻質疑，康文署經理向警方披露他們翻看閉路電視影片的日子，使警方能作出行動暫停，認為警方有妨礙司法公正之嫌。邵家臻強調，會繼續跟進事件，將會向康文署署長投訴該名經理，以及向警務處處長鄧炳強投訴警方懷疑妨礙司法公正，同時亦會向私隱專員公署投訴。

協助事主的牧師林國璋則提及，在3月3日召開記者會公開2月24日事件後，當日曾接獲自稱深水埗警民關係科的警員電話，稱2月24日並沒有同事「出隊」，質疑林牧師一口咬定是警方所為，要求他澄清。林牧師稱相信事主故拒絕澄清，隨後即有警方高層承認曾「出隊」，他認為反映該名警民關係科的警員「講大話」。