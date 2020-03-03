便衣警涉揮棒打爛露宿者用品　牧師批侮辱促道歉

一群警方便衣人員，被指上周一（2月24日）在深水埗通州街公園附近，粗暴對待及辱罵一群露宿者，期間有人拿起鐵鎚破壞露宿者的物品，並用腳踏人下陰。 牧師林國璋、神父甘浩望今（3日）聯同數名深水埗民協區議員到通洲街公園抗議，批評警方周一粗暴對待露宿者，斥警方行為可恥。 露宿者阿山憶述，上周一有數名便衣警到通州街公園截查他們，並用用棍將其糧油打爛，其中椅子、膠箱以及豉油樽等全遭損毀。阿山稱自己損失不多，「但點解要對我吔咁，太過分」。 協助露宿者的牧師林國璋表示，警方應友善對待露宿者，要求他們道歉及賠償；民協深水埗區議員譚國僑表示，稍後會在區議會提聯署，要求警方交代上周一事件。

在通州街公園涼亭露宿1年的阿山表示，周一晚上7時，突然有5至6名便衣警員到公園截查露宿者。當時他與另外3人遭警方搜查物品及身份證，其間有警員用高爾夫球棍砸向他們的罐頭、豉油樽、米和椅子等，不少玻璃樽被掃在地上，米亦散落一地，警方擾攘近20分鐘後離去。

露宿者稱損失非重點 「點解要對我吔咁？」

阿山稱自己當時不敢岀聲，因警方強調有權這樣做。阿山更指，在搜查期間有警員稱他藏有一把刀，並將其手壓在刀柄上，及後更將他打傷，導致他手骨斷裂。阿山無奈說，「唔係講緊嗰啲錢，係點解要對我吔咁，太過分！」

林國璋指，據當日露宿者說，有女警將其中一名男露宿者壓坐地上，用左腳踩其下體。他批評警員目的是侮辱露宿者而非執法。

區議員促停止驅趕無家者

區議員徐溢軒稱，警方有公權力執法定，沒有公權力發洩情緒，促他們不要向社會弱勢人士岀手，以私怨發洩情緒。區議員何啟明則指，政府驅趕無家者是無補於事，應該做的是安置他們，促警方停止驅趕行為。