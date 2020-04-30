林鄭月娥借勞動節再論內會風波　籲郭榮鏗「臨崖勒馬，回頭是岸」

明日（5月1日）是國際勞動節。特首林鄭月娥在社交網發文，回顧政府過去所做的勞工權益工作。她指香港或可撐得過疫情和經濟寒冬，但可能經不起「政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨」，又再次提到立法會內務委員會的停擺問題，促請郭榮鏗等民主派議員「臨崖勒馬，回頭是岸」。

林鄭指出，今年由於疫情嚴重，政府沒有如往年一樣舉辦招待會與各工會領袖及工人代表一齊慶祝，謹祝香港各行各業的打工仔女身體健康。她提到，本屆政府做過很多勞工權益工作，包括五天法定侍產假、在立法會提出把法定產假延長至14個星期的法案、正制定落實取消強積金對冲的法例、逐步增法定假期並最終與17天公眾假期看齊、改善政府外判服務的員工待遇等。

林鄭表示，要達致勞資關係穩定及和諧，政府亦須顧及僱主的承受能力，特别是中小企業的經營，因此在疫情下推出涉及810億元的「保就業」計劃，正是希望在嚴峻的時間，協助僱主保留僱員，渡過經濟危機。

香港至今已連續四天沒有新冠肺炎確診個案。林鄭表示，目前來説算是「守得住」疫情；透過政府接近三千億元的支援方案，香港或許亦能「撐得過」經濟寒冬。但她擔心，香港「經不起」不斷的政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨。

林鄭提及立法會內務委員會的停擺問題，促請郭榮鏗等民主派議員「臨崖勒馬，回頭是岸」。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會內會今個會期經過半年、16次會議仍未選出正副主席，近日捲入政治風眼。林鄭最後也不忘向民主派表達不滿：「為了表達社會對婦女勞工的感謝，立法會以郭榮鏗議員為首的議員群組，可否臨崖勒馬，回頭是岸，馬上讓『停擺』超過半年的立法會內務委員會選出主席及副主席，使立法工作不受阻礙，令把法定產假由十個星期延長至14個星期的修訂法例能盡早通過呢？」