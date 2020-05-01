五一勞動節｜工黨、社民連批防疫基金只撐企業　促設失業援助金

工黨、社民連今天（1日）趁勞動節發起遊行，其中工黨副主席麥德正因遊行期間被警方拘捕。兩黨發表勞動節聲明，批評政府調動過千億公帑設立防疫抗疫基金，惟大部分只用於「撐企業」，支援打工仔的補貼措施漏洞百出，失業人士、沒強積金戶口的打工仔女均未能受惠，形容基金是「善財難捨，冤枉甘心」，他們要求政府設立失業援助金，金額等於正常工資80%，上限16000元。

工黨及社民連重申五項訴求，包括設立失業援助金，金額等於正常工資80%，上限16000元。（鄭子峰攝）

工黨和社民連在聲明指出，自肺炎疫情爆發以來百業蕭條，零售、飲食、旅遊、酒店、運輸等多個行業的打工仔均遭受嚴重打擊，政府調動過千億公帑，惟支援打工仔的補貼措施漏洞百出，監察機制欠奉，只倚靠僱員主動舉報，又未規管僱主先領取津貼後而減薪、逼放無薪假甚至裁員等賺盡補貼之行為，批評林鄭政府以「保就業」之名補貼僱主，無視僱員是否實際得益，屬「善財難捨，冤枉甘心」

兩黨又指，打工仔女缺乏支援，失業人士只能無奈申請金額微薄的失業綜援，認為該進一步突顯香港失業保障的缺失。他們批評，政府在疫情大為舒緩的情況下，仍以「限聚令」拒絕兩黨的遊行申請，「『限聚令』不應成為反對各類型集會的百合匙，打壓反對聲音。這亦與《基本法》27條列明的集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由相違。」

工黨及社民連重申五項訴求，包括設立失業援助金，金額等於正常工資80%，上限16000元；設立標準工時及加班補水，及將法定勞工假增至17日；立法保障集體談判權，平衡目前強弱懸殊的勞資關係;一年檢討一次最低工資水平，為在政府部門、資助機構的外判員工，引入「生活工資」；設立全民退休保障。

工黨副主席麥德正因遊行期間被警方拘捕。（鄭子峰攝）