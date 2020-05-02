半小時內三團體到美領事館示威　鄧家彪批美國阻基本法23條立法

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月29日在例行記者會上，再次談到香港問題，稱非常憂慮中國增加干預香港自治的情況，並強調華府反對香港就《基本法》23條立法。 多個團體今日（2日）到美國駐港澳領事館外示威，批評美國干涉香港事務，反對香港就基本法23條立法，工聯會鄧家彪強調，香港是中國的香港，並非美國第51個洲，又指維護國家安全，香港人人有責，不容美國霸權干涉。

鄧家彪表示，根據美國「世界正義工程」最新公布的《2020法治指數》，香港在世界排名16位，排名較美國更前，反問為何美國有資格質疑香港法治地位和依法辦事的能力。他又說，香港有憲制責任就《基本法》第23條立法，而世界上很多司法管轄區都訂立了眾多維護國家安全的法例，質疑若美國反對香港就國家安全立法，美國是否需要解散中央情報局？

鄧家彪又指，留意到隨着美國疫情惡化，蓬佩奧近日多次發言批評中國和干涉香港事務，明顯想推卸抗疫責任、轉移視線。

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另外，有4名市民及善美大聯盟代表，今早亦分別自發到美國領事館外請願，批評美國干涉香港內部事務。由於美國領事館今日無人上班工作，三個團體都在叫口號後，把請願信放在領事館門外地下後離去。