林鄭換閣│曾國衞：23條是憲制責任早晚要立　習近平像僅屬佈置

政府高官大換班，原入境處處長曾國衞晉升為政制及內地事務局局長。曾國衞今日（23日）首次以新職位身份參與立法會會議，會見前記者交待未來工作。 曾國衞表示，未來會積極進行選舉工作，《 基本法》推廣活動亦會加速進行。 至於在入境處時期辦公室放了國家主席習近平的照片，他表示只是辦公室佈置。

原為入境事務處處長的曾國衞，是首次有紀律部隊首長，擔任政制及內地事務局長。

掌入境處4年 認為自己行政經驗豐富

曾國衞指自己非AO出身，但他表示自己在入境處任職33年，亦擔任處長4年，入境處有超過9,000名員工，因此相信自己的行政管理經驗相當豐富。內地事務方面，入境處工作需要和內地機關協調，累積很多相關經驗，而且並非一定要做過政制及內地事務局副局長才能升上局長。

《國歌法》過去有充份討論，只待立法會恢復二讀。至於立法會內務委員會未能選出主席，他表示希望立法會自行處理情況。

指特首已解釋中聯辦爭議 「不再重覆他們立場」

最近有關中聯辦以及《基本法》22條的爭議，曾國衞指特首及前任局長已作出詳細講述，「我不再重覆他們的立場」。他表示，港澳辦、中聯辦作為代表中央處理香港事務的機構，有權有責去看《基本法》及「一國兩制」是否順利實施，因此他覺得發出聲明及意見是無可厚非，但就沒有正面回應中聯辦是否不受《基本法》22條規管。

另外，曾國衞表示《基本法》23條是特區政府憲制責任，早晚都要做，但非政制局牽頭的工作。

曾國衞3月接受《紫荊》訪問。（《紫荊》片段截圖）

外界估DQ增加是陰謀論 強調是依法辦事

有政界估計曾國衞上任後選舉會更嚴密把關，DQ事件會增加，他認為這只是陰謀論，稱DQ是依法辦事，只要擁護《基本法》及支持特區政府就沒有問題。

對於辦公室有習近平照片，他表示只是辦公室佈置，毋須過度解讀。

曾國衞在日本接回滯留港人時，被拍到對民建聯立法會議員鄭泳舜表示「你老豆叫我睇住你」。曾國衞談及事件時表示，在日本期間見到鄭泳舜所以打招呼，又指如果見到其他政黨議員，只要認識的亦會打招呼。