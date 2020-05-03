譚耀宗：人大會議暫未見涉香港事務　冀明年8月完成23條立法

全國人大會議本月22號於北京召開，全國人大常委譚耀宗今（3日）出席商台節目時表示，36名港區人大代表將赴北京開會，他相信不需提早14日接受檢疫期，但要提早1至2日先在深圳接受檢測後，再集體由深圳出發到北京。 譚耀宗稱，暫未聽到有議程與香港有關，強調大會一般不會談及特區事務，除非是嚴重的事務，如需要修改《基本法》等安排。他又稱，每年都有政治局常委安排與港區人大會面，相信屆時代表會反映香港現況。

譚耀宗預料，港區人大政協上京前，應不需提14天進行隔離檢疫，但相信要接受病毒檢測。（資料圖片）

期望明年8月為《基本法》23條立法

譚耀宗亦稱，近日有不少市民反映，期望就《基本法》第23條立法，他稱受反修例運動影響，恐怕今年未能立法，但期望明年8月能夠完成，「政府準備好早點拿出來諮詢」。他又提及，若9月立法會選舉，民主派奪過半議席，不只是《基本法》23條，其他民生的事項都不能討論，將會癱瘓立法會，情況危險。

譚耀宗表示，董建華和梁振英早前與特首林鄭月娥會面，強調設立「香港再出發大聯盟」不是要「畀壓力」政府，而是希望配合政府工作。（資料圖片/羅君豪攝）

「香港再出發」大聯盟周二啟動 林鄭認同工作

全國政協副主席兼前特首董建華及梁振英，最近牽頭成立「香港再出發大聯盟」，擔任秘書長的譚耀宗表示，下周二將舉行新聞發布會宣布聯盟成立，其中聯盟現時已有逾一千名共同發起人，除工商界外，亦有不少專業人士。

他提及，董建華和梁振英早前與特首林鄭月娥會面，對方對大聯盟的工作表示認同。譚耀宗強調，大聯盟不是要「畀壓力」政府，而是希望配合政府工作，協助做一些政府做不到的事，例如派口罩。

譚耀宗續指，周二發布會上將發表共同宣言，內容包括要堅守一國兩制和維護法治等。他又指中央現時對香港「好容忍」，聯盟希望出力助香港重回正軌，重申設立目的是為香港長遠的未來發展，冀凝聚社會各階層推動社會。

另外，對於《基本法》第22條爭議，譚耀宗稱中聯辦的職能範圍完全沒爭議空間，重申兩辦是國務院轄下的部門，對特區政府有監督權，不可認為兩辦一發聲就是干預。就立法內務委員會現時仍未選出主席，譚耀宗批評公民黨郭榮鏗和民主派議員「千方百計」拖延，但相信建制派和立法會主席梁君彥會有應方法應對。