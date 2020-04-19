譚耀宗指22條不包兩辦暫毋須釋法　湯家驊倡日後交港澳辦統一發言

港澳辦及中聯辦發聲明炮轟民主派在立法會內會拉布，但被質疑違反《基本法》第22條，中聯辦日前再發稿澄清，港澳辦、中聯辦不是《基本法》第22條所指的一般意義上的「中央人民政府所屬各部門」。港府昨日（18日）曾出稿稱中聯辦根據22條成立，但在深夜兩度改稿，修訂至與中聯辦的說法一致。 曾任《基本法》草委的全國人大常委譚耀宗指，22條原意只針對省市部門，不包括港澳辦及中聯辦，因兩辦是直接代表中央在港行使權力。他不評論港府是否一直錯誤理解22條，但指目前無需要為22條釋法。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，對港府掌握不到事情重點相當詫異，搞不清楚兩辦發聲明的用意，他擔心22條的爭拗持續下去，最終會引發人大釋法。他又指，中聯辦在香港的角色敏感，認為日後應由港澳辦就中央立場統一發言，表明立場。

中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

譚耀宗表示，港澳辦、中聯辦代表中央專責處理香港事務，有權就《基本法》落實表達意見，例如全國性法律《國歌法》已放入《基本法》附件三，但立法會內會停擺，令《國歌法》本地立法草案遲遲未通過，兩辦有權出聲，並非「干預」。

他認為，《基本法》22條第1款所指的「中央人民政府所屬各部門」，並不包括港澳辦及中聯辦，兩辦的層次與其他部門不同。不過，第22第2款提到「中央政府在香港設立的機構」，中聯辦既在香港設立，為何不受第1款約束？譚耀宗稱不覺得兩者有矛盾，重申中聯辦的職能不同。

至於事件會否演變化中央主動為22條釋法，譚耀宗稱「未必行到這一步」，中聯辦日前已發聲明澄清，相信已足夠。

湯家驊。（資料圖片）

資深大律師湯家驊表示，《基本法》22條所指的「各部門」是否包括中聯辦，可以作深入的憲法研究，但他認為毋須糾纏，因為中聯辦聲明只是質疑有人犯法，沒有要求或指示特區政府做什麼跟進，不能說是「干預」，反而前港督彭定康、美國等公開評論、甚至要改變香港的政策，才算干預。

不過，湯家驊指港澳系統大改組後，中聯辦已成為港澳辦的支部，但由於中聯辦在香港角色敏感，建議日後統一由港澳辦代表中央發言，特別是重大問題上。他強調此舉並非叫中聯辦「收聲」，中聯辦仍可在本港活動如「七一」慶典發言，亦繼續履行在香港的聯絡角色。