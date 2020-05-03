區諾軒襲警案｜fb專頁引英監管機構確認：陳文慧非英國執業律師　

在區諾軒襲警案中擔任主控官的大律師陳文慧，早前被網民及團體質疑並非英國執業律師。Facebook專頁「專業清算師」今日（3日）表示，獲英國Solicitors Regulation Authority(SRA)書面確認，陳文慧女士並非英國事務律師。 貼文指，SRA已致函要求陳文慧在香港大律師公會的介紹中，停止自稱英國律師，並已就事件通報大律師公會。

Facebook專頁「專頁清算師團隊」指接獲英國SRA書面確認，陳文慧並非英國事務律師。（專頁清算師Facebook截圖）

立法會前議員區諾軒早前被控以揚聲器襲警，網民其後發現，一個與控方大律師陳文慧同名的Facebook帳戶屢次發表爭議言論，包括以「曱甴」形容示威者、以「黑記黑媒」批評傳媒、斥公民黨立法會議員陳淑莊為「雞莊」，又批評法官是「人渣垃圾」等。



Facebook專頁「專業清算師」今日發文，稱收到英國Solicitors Regulation Authority(SRA)書面確認，陳文慧女士並非英國事務律師。同時，帖文指SRA已致函要求陳女士在香港大律師公會的介紹中停止自稱英國律師，並已就事件通報大律師公會。

「清算師」質疑，陳文慧在香港大律師公會網頁上刊載的自我介紹，可能已構成虛假陳述，並已再度致函大律師公會，要求該會盡快就陳女士的失當行為進行調查，以重拾大眾對大律師專業的信心，又呼籲陳文慧能向公眾就其行為作交代。