陶輝牌照屋｜陶輝妻FB用《蘋果》記者肖像涉違禁令　報館發律師信

《蘋果日報》近日報道警務處助理處長陶輝及其妻子居住清水灣道牌照屋，其妻更涉嫌違法將牌照屋包裝成民宿出租。陶輝妻子、警長張雅詩其後把社交網站帳戶的頭像，改為《蘋果》一名記者肖像，涉「起底」違反法庭禁制令。《蘋果》晚上表示，今日（2日）內會向張雅詩發出律師信，受害記者亦將向個人資料私隱專員公署投訴。

速龍總指揮莊定賢涉霸官地作私人花園、村屋僭建 警了解藏雪糕筒

新界北總警司韋華高涉天台露台僭建 警方：傳媒有證據可投訴

陶輝牌照屋｜妻子FB曾轉用《蘋果》記者頭像 陶輝：她自己決定

助理警務處長陶輝涉非法租用、改建及出租牌照屋 區議員實地視察

陶輝妻子被揭涉將牌照屋當民宿出租 民政總署證無旅館牌照或檢控

《壹週刊》記者訪攝陶輝被警拘捕 記協主席：警翻閱筆記或已違法

助理警務處長陶輝報住清水灣牌照屋被指違規改建 西貢地政處視察

5月1日，西貢區議員到陶輝報住的牌照屋（寮屋）視察。助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

警務處助理處長陶輝妻子張雅詩，涉在網上為牌照屋招租。報道公開後，張的Facebook帳戶昨日一度換上《蘋果》一名採訪主任肖像。記協今日發聲早表示關注，憂慮有人意圖威嚇記者，打壓新聞自由。據《蘋果》今日報道，下午5時半曾在Facebook再次搜索相關賬戶，但已無法找到。

《蘋果》晚上表示，決定就事件追究張雅詩法律責任，今日內將會向張發出律師信。而有關女記者日內亦會就張雅詩懷疑循不明途徑「起底」取得其個人資料，並於網上披露其資料的行為，向個人資料私隱專員公署投訴。

該名《蘋果》採訪主任有份參與是次揭露陶輝醜聞的系列報道，報館指其名字從未在報道中署名出現。該報去年11月取得臨時禁制令，禁止任何人不得披露及發佈有關該報員工的個人資料，包括姓名、工作職位、住址等，其後獲法庭頒發禁制令。