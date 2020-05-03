連續兩日發稿　中聯辦斥西方政客干預香港事務：惡意抹黑一國兩制

美國國務卿蓬佩奧日前表示反對香港就《基本法》第23條立法，美國國際事務民主協會（NDI）亦發表報告，指反修例示威訴求合法合理，引起北京不滿。香港中聯辦今（３日）發文批評，美、英個別反華政客及美國國際事務民主協會干預香港事務和中國內政、惡意抹黑「一國兩制」言行，對此表示強烈譴責和堅決反對。 發言人指，反華政客對《基本法》23條大放厥詞，對香港警方執法行動和香港司法制度作出歪曲評論，對「一國兩制」和基本法進行無理攻擊，「其言論之荒謬、態度之囂張，令人震驚。」發言人強調維護國家安全是香港特區的憲制責任，純屬中國內政，其他任何國家無權干涉。

中聯辦發言人強調，維護國家安全是香港特區的憲制責任，純屬中國內政，其他任何國家無權干涉。（資料圖片/張浩維攝）

中聯辦發言人表示，美國國際事務民主協會日前發表「香港民主化承諾報告」，充斥謊言和「雙重標準」，扭曲「修例風波」真相，「將極端激進分子連串無視法治、泯滅人性、觸目驚心的恐怖暴力行徑美化包裝為『和平示威』」，批評此說法是詆毀依法維護香港穩定、捍衛法治秩序的特區政府和香港警隊。發言人重申，堅決反對為「違法暴力分子撐腰張目、破壞香港繁榮穩定的惡劣行徑。」

發言人強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」得方針獲貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，「這一舉世公認的事實不容抹黑。」發言人強調，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

有黃店貼出貼紙，讓客人了解店方立場。（余睿菁攝）

昨出稿批「黃色經濟圈」

中聯辦發言人昨日曾出稿，批評民主派政客極力炒作「黃色經濟圈」，是為了立法會選舉中「多撈席位」，批評是「人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶」。