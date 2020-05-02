稱黃色經濟圈是政治攬炒　中聯辦：反對派人為製造社會撕裂

早前中聯辦發聲明批評公民黨郭榮鏗於立法會內會拖延選主席的程序，被批評是民主派質疑是干預特區政府施政，違反了《基本法》22條，其後政府幾度更改新聞稿，確認中聯辦有對特區政府的監督權，惹來社會巨大爭議。中聯辦發言人今日（2日）又再發表聲明，批評民主派政客極力炒作黃色經濟圈，是為了立法會選舉中「多撈席位」，批評是「人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶」。 中聯辦發言人又譴責「極端激進分子」在昨日五一勞動節假期發起「違法聚集、滋擾商舖和擲汽油彈等違法活動」。發言人指出在新冠病毒疫情下，世界各地都攜手抗疫，但香港的「激進分子」卻煽動市民參與暴力活動，質問「香港還能有未來嗎？」

在昨日的「五一黃金周」浪潮下，許多市民都特意光顧黃店，位於旺角的黃店桔梗昨午店外排着長長人龍。（余俊亮攝）

中聯辦發言人引述有民調顯示，七成以上的香港市民反對「攬炒」，更有超過八成的市民對未來表示焦慮，認為恢復秩序、重回正軌是香港社會主流民意，稱中聯辦堅定支持特區政府和警隊依法嚴懲暴力犯罪分子，維護香港法治秩序、公眾安全和國家安全。發言人呼籲市民「堅決與『暴力』割席，向『攬炒』說不，決不允許幾代港人打拼造就的繁榮毀於一旦」。

發言人指出，香港是一個高度自由開放的小型經濟體，法制健全和社會安寧是立身之本。唯去年反修例運動下的暴力行徑，令香港的法治和自由「遭受踐踏」，亦令萬千香港市民失去「免於恐懼的自由」，亦令國際社會對香港信心受嚴重影響。他舉例，持續的「黑暴」令權威機構連番下調香港的信貸評級，最新失業率創下10年新高，香港多間大學的大學影響力排行均有較大幅度下跌等負面影響。而尖沙咀、旺角等商業區「冷清場景為數十年所未見」，凝聚幾代香港人記憶的珍寶海鮮舫亦關閉停業，批評「黑暴攬炒」是失業潮、關閉潮的罪魁禍首。

中聯辦發言人又批評民主派議員「無視從政者應有的品德和良知」，以拉布方式癱瘓議會，令與民生相關法案未能及時審議，例如企圖拖延通過《財政預算案》，影響了數以百萬計納稅人及打工仔的生計。發言人又指，昨日（1日）有一名15歲疑犯涉嫌向警車投擲汽油彈案件，質疑民主派政客「當你們對年輕人大肆蠱惑『有案底的人生更精彩』時，你們的孩子又在哪裡？」，批評他們是犧牲年輕人前途作「政治燃料」，令青少年被誤導。發言人強調，「反對派已經淪為毫無底線的『攬炒派』」，是想「把香港推向無底的深淵」，是與民為敵、毫無底線，摧毀香港的希望。