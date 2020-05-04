郭家麒指鄧炳強租僭建屋涉知法犯法　蔣麗芸批「亂講嘢」：掌佢嘴

立法會公務員及資助機構員工事務委員會於5月4日開會，討論聘請非華裔公務員的議題，公民黨議員郭家麒在會提及警隊高層涉嫌住所僭建一事，並點名指警務處處長鄧炳強曾租住有僭建的單位是「知法犯法」，激發建制派議員群起反對，工聯會陸頌雄更斥郭家麒「狗口長不出象牙」。

新近調職的聶德權首次以公務員事務局局長身份出席委員會。（盧翊銘攝）

郭家麒在會到提到，近日有多名警務人員都捲入住所違反牌照條款或有僭建物事件，包括三名非華裔警隊高層及警務處處長鄧炳強，「他不是非華裔，但也知法犯法。」

郭家麒的言論惹來建制派議員反彈，引發一輪口水戰，民建聯蔣麗芸要求主席郭偉強制止郭家麒繼續發言，「無人出聲的話，電視機前的觀眾真係以為有人犯法。」更勞氣向郭稱:「掌佢嘴巴！亂講嘢，自摑啦你！」郭家麒笑答：「蔣議員你有病睇醫生啦！」

工聯會陸頌雄亦加入戰團， 要求郭家麒就其指鄧炳強犯法的言論作澄清，更指郭「狗口長不出象牙」。話音未落，在席的泛民議員紛紛指陸頌雄言詞侮辱，要求陸收回。主席郭偉強要求陸頌雄收回其說話，惟陸頌雄回應稱，「我會收返，因為用狗形容郭家麒議員對狗是不尊重」，令會議氣氛火上添油。

民主黨林卓廷及公民黨譚文豪都先後發言要郭偉強裁決陸頌雄言論，惟郭偉強似乎對林卓廷的發言內容感到不耐煩，林不滿被打斷發言，批評郭偉強濫權，最終郭在多次警告下，將林卓廷逐出會議室。

公民黨立法會議員郭家麒。（資料圖片）

會議回歸平靜後，郭家麒繼續質問聶德權，局方會否跟進公務員涉嫌違法事件，或對涉事人士作處分。首次以公務員事務局局長身份出席委員會的聶德權回應指，針對公務員的投訴指控，在調查未完成前便妄加評論並不適合，強調政府對任何投訴都會認真按機制跟進。