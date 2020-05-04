《國歌法》可直上大會！　梁君彥外聘法律意見：內會磋商非必要

立法會內務委員會本會期至今半年仍未選出正副主席，立法會主席梁君彥今日（5月4日）公開外聘資深大律師的法律意見，來自多次代表政府打官司的資深大律師余若海，以及資深大律師孫靖乾。 法律意見提到，在新會期開始後超過6個仍未選出新任內會主席，現任內會主席李慧琼必須承擔持續的職務及責任，並具有附隨的權力，以內會主席的身份行事，確保內會不會因為主席選舉的過度延誤。李慧琼可在新任主席尚未選出之時，召開會議以處理內會的事務，特別是急切或重要事務。 詳細版本的文件進一步提到，個別法案如《國歌法》條例草案，政府當局可以根據《議事規則》第54（5）條，與現任內會主席（即李慧琼）磋商，將《國歌法》交上大會恢復二讀辯論。然而，即使政府跳過磋商程序，將法案直接交上大會，亦不會令已通過的法案變為無效。

據文件所述，李慧琼（中）現時已有權以內會主席身份，與政府進行磋商。（資料圖片）

李慧琼現已有權行使法案「磋商」 交上大會恢復二讀

現時《議事規則》第54（5）條規定，如法案的辯論已中止待續，「負責法案的議員或官員在與內務委員會主席磋商後，可以書面向立法會秘書辦事處作出預告，以恢復二讀辯論」。簡言之，要在大會就法案恢復二讀，就要先經內會、與內會主席「磋商」。

該份文件的最後的問題部分，問到如負責《國歌條例草案》的官員在今個會期內，按照《議事規則》第54（5）條作出預告，在指定的立法會會議（即大會）就草案恢復二讀辯論，但在恢復二讀辯論的特定日期前，未有事先與內會主席磋商或獲得示明。若立法會主席該恢復辯論預告為有效，將草案列入大會議程，有關安排是否經得起法律挑戰？

資深大律師回應指，有關的官員可與現任內會主席（或內會委員為此目的而委任的臨時主席）進行磋商，從而完全符合《議事規則》第54（5）條所載的程序。因此，即使現階段未選出主席，李慧琼仍然有權以主席身份與官員「磋商」，將草案交上大會恢復二讀辯論。

據外聘法律意見所述，內會的磋商程序並非必要，意味《國歌法》或可不經內會，直上大會。（資料圖片）

法律意見：遵從《議事規則》非必要條件

更進一步地，資深大律師認為「遵從《議事規則》並非使立法會制定的法律有效的必要條件」，《議事規則》第54（5）條所規定有關與內務委員會主席磋商的程序，極不可能會被視為使立法會制定的法律有效的條件。

資深大律師又認為：「與內務委員會主席磋商的規定似乎屬行政性質，以確保內務委員會為恢復二讀辯論作好準備。立法會在全體會議上表決贊成條例草案時所表達的意願，才是表示立法機關批准條例草案的必要條件。因此，已製定的法律不大可能會純粹因為在恢復二讀辯論之前未有遵照《議事規則》第54（5）條與內務委員會主席磋商，而被成功挑戰且變成無效。」

與內會磋商屬行政性質 跳過亦不會令法案失效

簡言之，該法律意見認為與內會的磋商規定屬「行政性質」，全體會議（即大會）上的表決結果，才會對條例草案的有效與否，起關鍵作用。即使不按照《議事規則》行事，跳過內會將法案直接交上大會，亦不會令法案無效。

民主派立法會議員朱凱廸認為，梁君彥此舉是借資深大律師之口，「取消了內務委員會在制訂法律程序當中的地位」。他指，如此說法成立，日後《國歌法》以至《國安法》將可以直送香港，「遇神殺神，遇佛殺佛」。朱凱廸批評：「對中共來說，程序從來都是服從權力而非制衡權力，《憲法》如是、《基本法》如是。為了替《國歌法》開路，小小一本立法會《議事規則》，經余若海兩三刀解剖，連內委會選舉和明文程序都變相廢除了。」

梁君彥就內會風波，公布外聘法律意見的內容。（盧翊銘攝）

內會委員可委任「臨時主席」 處理內會重要事務

此外法律意見亦提到，如果現任內會主席不能再擔任內會主席，內會的委員可以就處理內會的重要事務制訂程序，並在主席暫時缺席期間，委任一名暫代（即臨時）主席，於某次會議上或在完成選舉之前一段有限的時間內，代行主席之職。

資深大律師認為，《議事規則》第75（18）條容許容許內會委員召開及舉行會議，委任一名暫代或臨時主席，以及處理內會的重要事務。